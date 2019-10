Nichts gegen ein Gastgeschenk

"Hätte mir vor der Partie einer gesagt, dass es 2:2 ausgehen würde, hätte ich das Ergebnis sofort unterschrieben, da sich im Abschlusstraining mit Moritz Keller und Christian Schmidt zwei Innenverteidiger verletzt haben", sagt Johannes Hurle, der ein Sonderlob an den A-Jugendlichen Jonas Schneider, der sein Verbandsliga-Debüt am Bodensee gab, verteilte: "Er hat seine Sache prima gemacht."

Dass die Heimreise nicht vollends zu einem Partymarathon mutierte, lag einerseits am Pech bei Zimmers Kunstschuss, andererseits aber auch am Unvermögen von SVB-Torjäger Isuf Avdimetaj, der Mitte der zweiten Hälfte mit einem Elfmeter scheiterte. Zudem vergab der eingewechselte Schmidt kurz vor Schluss eine Riesenmöglichkeit. "Es ist zwar bissl ärgerlich, aber insgesamt geht das Remis in Ordnung. Der FCR war im ersten Abschnitt besser. Die zuletzt gezeigten Leistungen geben uns aber weiteren Auftrieb, das Selbstbewusstsein wächst von Spiel zu Spiel", findet Hurle.

Je größer das Selbstbewusstsein, desto besser. Steht doch morgen die ultimative Herausforderung für den Tabellen-14. an: der Kehler FV - Tabellenführer, noch ungeschlagen, mit 29 Treffern die Torfabrik der Liga. Oder wie Hurle den KFV nennt: "Ein brutales Brett, die Mannschaft der Stunde."

Dass die Grenzstädter über größtmögliches Potenzial verfügen, musste am vergangenen Wochenende auch der SV 08 Kuppenheim, nicht gerade Laufkundschaft in der Verbandsliga, bei der 1:4-Schlappe am eigenen Leib erfahren. "Kehl glänzt durch eine enorme Laufbereitschaft, verfügt über eine extreme körperliche Robustheit und agiert derzeit mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenführers. Zudem verfügen sie mit Maier, Armbruster, Sax und Assenmacher über exzellente Fußballer und präsentieren sich enorm effizient", holt Hurle zu einer wahren Lobhudelei über den Spitzenreiter aus. Normalerweise will der SVB-Trainer jedes Spiel gewinnen, doch gegen Kehl wäre der Realschullehrer bereits "mit einem Punkt überaus zufrieden". Dies liegt einerseits an der Extraklasse der Berger-Elf, andererseits an der, gelinde gesagt, äußerst suboptimalen Personalsituation für morgen. Kapitän Moritz Keller fällt mit einem Ermüdungsbruch im Mittelfuß bis zur Winterpause aus, Maximilian Keller weilt im Urlaub und auch Jonas Knobelspies ist noch verhindert. Zudem sind Nico Westermann (Magen-Darm) und Christian Schmidt angeschlagen. "Ich bin es ja nicht anders gewohnt", nimmt Hurle es mit Galgenhumor. Die Vorfreude auf das Spiel trübt die Personalsituation keineswegs, was auch mit dem Wiedersehen mit Kehls Trainer Frank Berger zu tun hat. "Wir schätzen uns sehr. Wir haben uns in der Landesliga, als er Trainer in Schutterwald war, kennengelernt. Frank ist für mich ein Vorbild. Wir tauschen uns regelmäßig aus, telefonieren häufiger miteinander", sagt Hurle und schiebt hinterher: "Aber nicht diese Woche. Daher weiß ich nicht, ob Frank am Wochenende Geschenke verteilt. Ich für meinen Teil, hätte nichts gegen eine Punkteteilung."