Panthers bereits mit dem Rücken zur Wand

Rastatt

Rastatt (red) - Das erste Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse war eine überraschend einseitige Sache. Der eigentlich favorisierte TuS Großweier zerbrach am Abwehrbollwerk der HSG Hardt und wurde deutlich mit 22:33 in die Schranken gewiesen (Foto: Vetter).

Freudenstadt

Freudenstadt (red) - Am letzten Spieltag in der Handball-Bezirksklasse fiel auch die letzte Entscheidung: Der BSV Sinzheim III konnte nicht mehr punkten und muss wieder zurück in die Kreisklasse A. Die SG Freudenstadt/Baiersbronn steht vor den Aufstiegsspielen (Foto: fuv).

Helmlingen

Helmlingen (red) - Der TuS Helmlingen II hat erwartungsgemäß den Meistertitel in der Handball-Bezirksklasse vorzeitig perfekt gemacht. Und das im Stil der vergangenen Wochen: Die Reserve der HSG Hardt wurde mit 48:24 schier auseinandergenommen (Foto: TuS).