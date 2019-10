Genug Luft für Vollsprints

Muggensturm



(Noch) keine Panik in Helmlingen Muggensturm - Der Saisonstart des TuS Helmlingen in der Handball-Südbadenliga ist nach drei Pleiten in drei Spielen verkorkst. Am Wochenende will die Ludwig-Truppe in Oberhausen punkten. Die SG Mu/Ku peilt derweil gegen Herbolzheim den nächsten Sieg an.