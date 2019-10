Wacker geschlagen, aber Überraschung verpasst

Niklashausen

Badenliga: Ottenau dezimiert Niklashausen (red) - In der Tischtennis-Badenliga reist die Spvgg Ottenau am Samstag mit Personalsorgen zum Angstgegner SV Niklashausen. Die Murgtäler müssen auf ihre Nummer zwei Lukas Mai und Aaron Kawka verzichten. Die TTF Rastatt empfangen TTV Weinheim-West (Foto: av). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga reist die Spvgg Ottenau am Samstag mit Personalsorgen zum Angstgegner SV Niklashausen. Die Murgtäler müssen auf ihre Nummer zwei Lukas Mai und Aaron Kawka verzichten. Die TTF Rastatt empfangen TTV Weinheim-West (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Rauental klettert auf Rang zwei Rastatt (ti) - Der TTC Rauental hat sich in der Tischtennis-Landesliga auf Position zwei verbesserte. Nach der 8:8-Punkteteilung bei der favorisierten DJK Offenburg II behaupteten sich die Barockstädter im Bezirksderby gegen den TTV Gamshurst mit 9:6 (Foto: fuv). » Weitersagen (ti) - Der TTC Rauental hat sich in der Tischtennis-Landesliga auf Position zwei verbesserte. Nach der 8:8-Punkteteilung bei der favorisierten DJK Offenburg II behaupteten sich die Barockstädter im Bezirksderby gegen den TTV Gamshurst mit 9:6 (Foto: fuv). » - Mehr

Weisenbach

Weisenbach mit Licht und Schatten Weisenbach (ti) - In der Tischtennis-Badenliga der Frauen absolvierte der TV Weisenbach beim Saisonstart gleich zwei Spiele. Die erste Partie endete mit einer 3:8-Niederlage gegen den TV St. Georgen, das zweite Spiel gegen den TTC Schefflenz-Au wurde mit 8:5 gewonnen (Foto: fuv/av). » Weitersagen (ti) - In der Tischtennis-Badenliga der Frauen absolvierte der TV Weisenbach beim Saisonstart gleich zwei Spiele. Die erste Partie endete mit einer 3:8-Niederlage gegen den TV St. Georgen, das zweite Spiel gegen den TTC Schefflenz-Au wurde mit 8:5 gewonnen (Foto: fuv/av). » - Mehr

Weisenbach

TV Weisenbach will Hohberg ärgern Weisenbach (red) - In der Tischtennis-Landesliga möchte der Aufsteiger TV Weisenbach gegen die TTSF Hohberg III ein Spiel auf Augenhöhe abliefern. Bei der Heimspielpremiere am Samstag erhofft man sich von Neuzugang Michael Schweikert einen Leistungsschub (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Landesliga möchte der Aufsteiger TV Weisenbach gegen die TTSF Hohberg III ein Spiel auf Augenhöhe abliefern. Bei der Heimspielpremiere am Samstag erhofft man sich von Neuzugang Michael Schweikert einen Leistungsschub (Foto: Vetter). » - Mehr