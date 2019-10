Überraschung verpasst

Lüneburg

Lüneburg (red) - Das Warten hat ein Ende, am Samstag starten die Bisons Bühl in ihre elfte Saison in der Volleyball-Bundesliga: Zum Auftakt gastieren die Bisons in Lüneburg. Neu-Trainer Johan Verstappen kann personell aus dem Vollen schöpfen, auch Libero Tim Stöhr ist fit (Foto: Seiter).

Bühl

Bühl (red) - Das Warten hat ein Ende, die schweißtreibende Vorbereitung ist vorbei: Am Samstag gastieren die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der Bundesligasaison in Lüneburg. Dabei setzen die Bisons unter Neu-Trainer Johan Verstappen auf junge, deutsche Talente (Foto: toto).

Bühl

Bühl (win) - Die Volleyball Bisons Bühl und der für den Spielbetrieb und die Vermarktung zuständige Manager Manohar Faupel (Foto: av) gehen ab sofort getrennte Wege. In einer Mitteilung des Bundesligisten heißt es, Faupel habe um die Entbindung von seinen bisherigen Aufgaben gebeten.

Bühl

Bühl (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben die Personalplanungen für die kommende, mittlerweile elfte Bundesligasaison abgeschlossen. Mit dem 23-jährigen Franzosen Sebastian Roatta, bisher aktiv in Nantes, wurde jetzt der fünfte und sogleich letzte Neuzugang klargemacht (Foto: Archiv).