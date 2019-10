Über 250 Aus- und Fortbildungsangebote

Kuppenheim



Kuppenheim bleibt in Erfolgsspur Kuppenheim (red) - In der Fußball-Verbandsliga bleibt der SV Kuppenheim in der Erfolgsspur. Gegen den lange ebenbürtigen FC Radolfzell wurde im Wörtel mit 4:1 gewonnen. Tore von Grünbacher, Götz, Herbote (Foto: Seiter) und Engel führten die 08er auf die Siegerstraße. » Weitersagen (red) - In der Fußball-Verbandsliga bleibt der SV Kuppenheim in der Erfolgsspur. Gegen den lange ebenbürtigen FC Radolfzell wurde im Wörtel mit 4:1 gewonnen. Tore von Grünbacher, Götz, Herbote (Foto: Seiter) und Engel führten die 08er auf die Siegerstraße. » - Mehr