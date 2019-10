RTV-Schwimmer im Medaillenrausch

Gwangju

Kewitz überzeugt bei Masters-WM Gwangju (red) - Schwimmer Rüdiger Kewitz vom Rastatter TV hat bei der Masters-WM im südkoreanischen Gwangju. Der RTV-Athlet sprang über 50 Meter und 100 Meter Rücken ins Becken und belegte als bester Deutscher die Plätze 15 und 18 bei der Altersklasse der 55- bis 59-Jährigen (Foto: RTV). » Weitersagen (red) - Schwimmer Rüdiger Kewitz vom Rastatter TV hat bei der Masters-WM im südkoreanischen Gwangju. Der RTV-Athlet sprang über 50 Meter und 100 Meter Rücken ins Becken und belegte als bester Deutscher die Plätze 15 und 18 bei der Altersklasse der 55- bis 59-Jährigen (Foto: RTV). » - Mehr

Berlin

Multisport-Event: Finals in Berlin Berlin (dpa) - Mehr als 3 300 Athleten kämpfen bei den Finals in Berlin um 202 Titel. Gleich zehn deutsche Meisterschaften werden während des Multisport-Events in der Hauptstadt ausgetragen. "Das wird ein tolles Wochenende", sagte Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Mehr als 3 300 Athleten kämpfen bei den Finals in Berlin um 202 Titel. Gleich zehn deutsche Meisterschaften werden während des Multisport-Events in der Hauptstadt ausgetragen. "Das wird ein tolles Wochenende", sagte Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (Foto: dpa). » - Mehr

Freiburg

Doppelgold für Orlemann Freiburg (red) - In guter Form haben sich die Schwimmer des Rastatter TV (Foto: pr) bei den badischen Meisterschaften in Freiburg präsentiert. Zwei Mal Gold sicherte sich Adrian Orlemann. Zudem gab es sechs Silbermedaillen und drei dritte Plätze für die das RTV-Team. » Weitersagen (red) - In guter Form haben sich die Schwimmer des Rastatter TV (Foto: pr) bei den badischen Meisterschaften in Freiburg präsentiert. Zwei Mal Gold sicherte sich Adrian Orlemann. Zudem gab es sechs Silbermedaillen und drei dritte Plätze für die das RTV-Team. » - Mehr