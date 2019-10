Gipfeltreffen endet unentschieden Der TTC Iffezheim musste sich in der Tischtennis-Verbandsliga vor heimischer Kulisse dem TTC Konstanz mit 4:9 beugen. Dabei begann die Partie auch ohne Julian Deschner vielversprechend: Samuel Amann/Felix Franke und Tim Geißendörfer/Kevin Porwit gewannen die ersten zwei Doppel. Im dritten Doppel scheiterten Aaron Kreidenweis/Christoph Merkel nach 2:1-Führung mit 4:11 und 9:11.



Amann und Franke konnten im vorderen Paarkreuz keinen Sieg erringen, was das Team vorentscheidend zurückwarf. Geißendörfer zum 3:3 und Merkel, der mit einem Fünf-Satz-Sieg nochmals auf 4:5 verkürzte, konnten eine höhere Niederlage abwenden. Knapp drei Stunden dauerte die Auseinandersetzung zwischen dem SV Nollingen und dem TV Bühl in der Frauen-Verbandsliga, ehe die 5:8-Niederlage der Bühler besiegelt war. Die Partie begann denkbar ungünstig, da die ersten beiden Doppel und auch das Einzel von Romy Lorenz gegen Petra Kaufmann in den Entscheidungssätzen verloren gingen. Bühl gab sich aber keinesfalls geschlagen und konterte durch die Erfolge von Katrin und Nadja Faller (je 2) und Heike Lorenz zum 5:5. Eine unglückliche Fünf-Satz-Niederlage von Katrin Faller gegen Adelina Bejtaga warf Bühl vorentscheidend zurück. Nadja Faller, die gegen Kaufmann mit 1:3 unterlegen war, und Heike Lorenz gegen Lisha Wang konnten dem Spiel keine Wende mehr geben. TVW luchst Offenburg



einen Punkt ab



Mit 8:8 endete das Gipfeltreffen in der Landesliga zwischen Aufsteiger TB Bad Rotenfels und dem TTC Rauental. Nach einem 1:2-Doppelrückstand wurden im ersten Paarkreuz die Punkte geteilt. Stefan Stahlberger und Christian Loose bezwangen Oliver Böhm, Philipp Vater gewann beide Spiele für Rauental. Vier Siege feierte das mittlere Drittel mit Viktor Marijic und Kai Lippold für die Gastgeber. Alexander Opolka (2) und Alexander Immler erzwangen das Schlussdoppel, in dem Böhm/Vater gegen Lippold/Marijic mit dem 3:1 zumindest einen Zähler ins Ziel retteten. Aufsteiger TV Weisenbach gewann sein erstes Wochenendmatch beim TTC Renchen mit 9:2, im zweiten Spiel luchsten die Murgtäler dem Favoriten DJK Offenburg II beim 8:8 einen Zähler ab. Dabei setzte sich Weisenbach früh auf 3:0 ab. Michael Schweikert, Attila Vig und Frank Kalmbacher hielten mit drei Einzelpunkten den Gast mit 6:3 auf Distanz. Gerhard Egner und nochmals Vig erhöhten auf 8:4, den Siegpunkt verpasste Kalmbacher, der im letzten Einzel gegen Thomas Bayer im fünften Satz mit 10:12 verlor. "Wir sind voll zufrieden", äußerte sich Jürgen Burkhardt nach einer überaus spannenden Partie. Auch beim TTC Renchen bestimmte der TVW von Beginn an das Spielgeschehen. Erst beim 6:0-Zwischenstand konnte Renchen den ersten Punkt verzeichnen. Schweikert gewann in der Spitzengruppe beide Spiele und sorgte nach zwei Stunden Spielzeit für den Schlussstrich. Mit einem 8:4-Heimsieg über den TTC Oberkirch baute Tabellenführer DJK Oberschopfheim seine Tabellenführung in der Landesliga der Frauen auf die Verfolger TTF Rastatt II und dem TTC Friesenheim (beide 4:2) auf drei Punkte aus. Das Topspiel zwischen den TTF Rastatt II und dem TB Sinzheim in der Bezirksliga wurde beim klaren 9:2-Heimsieg zu einer recht einseitigen Angelegenheit. Die Gäste traten ohne ihre Spitzenspieler Yaiwinder Saini und Maik Deißler an und konnten dem Druck der Hausherren nicht standhalten. Der TTV Bühlertal verlor seine Auswärtspartie bim TV Gernsbach mit 5:9, lag hier aber bereits mit 4:2 in Führung. Durch einen 9:6-Erfolg über Gaggenau konnte sich der Rastatter TTC in der Tabelle auf Position drei einreihen. Mit dem einem 9:3-Heimerfolg über den SV Weitenung holte sich der TV Neuweier (6:0) in der Bezirksklasse die Spitzenposition zurück. Diese hatte sich der TTC Iffezheim III am Donnerstag mit einem 9:3-Sieg über den TTV Au am Rhein für zwei Tage gesichert. 9:3 endete auch die dritte Partie für den TTV Kappelrodeck, der den TTC Muggensturm bezwang. Weiter ohne Punktverlust bleibt auch der TTV Muckenschopf II, der sich in Au mit 9:6 durchsetzte. (ti)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

HSG Hardt gewinnt Spitzenspiel Rastatt (red) - Das erste Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse war eine überraschend einseitige Sache. Der eigentlich favorisierte TuS Großweier zerbrach am Abwehrbollwerk der HSG Hardt und wurde deutlich mit 22:33 in die Schranken gewiesen (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Das erste Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse war eine überraschend einseitige Sache. Der eigentlich favorisierte TuS Großweier zerbrach am Abwehrbollwerk der HSG Hardt und wurde deutlich mit 22:33 in die Schranken gewiesen (Foto: Vetter). » - Mehr Dortmund

Supercup als Fingerzeig Dortmund (dpa) - Beim ersten Gigantentreffen der Saison zwischen den Branchenriesen Borussia Dortmund mit Mats Hummels (Foto: dpa) und dem FC Bayern München geht es gleich um einen Titel, den Supercup. Vor allem aber ist das Spiel ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. » Weitersagen (dpa) - Beim ersten Gigantentreffen der Saison zwischen den Branchenriesen Borussia Dortmund mit Mats Hummels (Foto: dpa) und dem FC Bayern München geht es gleich um einen Titel, den Supercup. Vor allem aber ist das Spiel ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. » - Mehr