Pumas fordern den Titelverteidiger

Mehr als 1 200 Zuschauer, die am Samstagabend den Weg in die Motoball-Arena in Ubstadt-Weiher fanden, sahen eine Demonstration der Stärke des alten und vielleicht bald neuen deutschen Meisters. Mörsch gewann beim MSC nach dem 6:6 im Hinspiel das Rückspiel völlig verdient mit 9:6 und steht erneut im Finale. "Taifun hat einfach taktisch clever gespielt. Sie haben uns konsequent geblockt", so Ubstadt-Weihers Vorsitzende Sabine Klütz. Überragender Akteur beim Titelverteidiger war Patrick Palach. Er brachte seine Farben auch nach 17 Minuten mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit bauten Palach (36.) und Manuel Fitterer (21.) beim zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Kevin Fröhlich (22.) die Führung auf 3:1 aus. Nach der Halbzeit gelang Fitterer 4:1 (47.). Anschließend kamen dann aber die Hausherren besser ins Spiel und verkürzten durch Fröhlich (50.) und Luca Böser (59.) auf 3:4. Doch Mörsch schlug postwendend zurück: Palach erhöhte kurz vor Viertelende auf 5:3 und zeichnete auch für das 6:3 (62.) verantwortlich. Danach sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch: Böser verkürzte auf 4:6 (63.), ehe Fitterer eine Minute später das 4:7 erzielte. Böser machte es mit zwei Treffern nochmals spannend (65., 69.), letzte Zweifel am Finaleinzug zertreuten Palach (71.) und Fitterer (80.). "Es war ein Spiel auf Augenhöhe", sagte Palach nach der Partie, "wir wollten allerdings den Sieg mehr und haben am Ende verdient gewonnen."

Im Finale am 26. Oktober in Ubstadt-Weiher wartet nun Puma Kuppenheim. Nach dem klaren 8:3-Hinspielerfolg gewann der Südmeister gegen Comet auch das Rückspiel im heimischen Stadion an der Eichetstraße klar mit 15:3. Überschattet wurde die Partie allerdings von der Verletzung von Benjamin Walz, der vom Durmersheimer Gero Perlic nach seinem Tor zum 10:3 in der 47. Minute vom Motorrad geholt wurde. Walz prallte gegen die Bande und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Perlic sah die Rote Karte.

Puma dominierte die Partie vor den rund 650 Zuschauern nach Belieben. Nur im ersten Viertel konnten die Gäste einigermaßen mithalten. Max Schmitt brachte die Hausherren nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Gennadii Mitc drehte kurzzeitig die Partie zum 2:1 für den Altmeister (11., 12.). Max Schmitt konterte mit zwei Toren zum 3:2 (12., 16.). Bis zur Halbzeit machte Kuppenheim dann alles klar: Bei einem Gegentreffer von Mitc (38.) schraubte Walz Walz das Ergebnis mit fünf Toren (23., 30., 36., 37., 39.) auf 8:3. Wie im Hinspiel kochten nun die Emotionen hoch. Nach dem 9:3 durch Max Schmitt (46.) erhöhte Walz auf 10:3 (47.), wurde beim Schuss aber von Perlic gefoult und krachte in die Bande. Durch die Behandlungspause war die Partie für einige Zeit unterbrochen. Puma ließ sich nicht beirren und erhöhte durch Max Schmitt (52.), Dominik Mückenhausen (62.), wiederum Schmitt (63.) und Robin Benz gelangten (66., 74.) zum 15:3-Endstand.

Im Finale der Platzierungsrunde stehen sich derweil am Samstag der MSC Malsch und das niederländische Team des MBV Budel gegenüber. (tm)