Vranjic erwartet einen Krimi

(rap) - Unverhofft kommt oft: Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim reist nach dem 4:1-Heimsieg gegen Radolfzell am Samstag zum Spitzenspiel nach Kehl. Der Rangdritte aus dem Wörtel könnte mit einem Sieg den KFV vom Platz an der Sonne stoßen (Foto: Seiter). » - Mehr

(rap) - Nach dem 1:0-Derbysieg gegen den SV Bühlertal will der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Radolfzell im Wörtelstadion seine imposante Heimserie weiter ausbauen. Saisonübergreifend ist der SV 08 seit 14 Spielen ohne Niederlage (Foto: toto). » - Mehr

Karlsruhe