Heimauftakt mit Knalleffekt

Bühl

Bisons empfangen Friedrichshafen Bühl (win) - Kaum gestartet, schon schaltet die Volleyball-Bundesliga in den Stressmodus: Nur vier Tage nach dem Auftakt in Lüneburg erwarten die Volleyball Bisons Bühl am Mittwoch mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen einen höchst attraktiven Gast (Foto: Steuerer). » Weitersagen (win) - Kaum gestartet, schon schaltet die Volleyball-Bundesliga in den Stressmodus: Nur vier Tage nach dem Auftakt in Lüneburg erwarten die Volleyball Bisons Bühl am Mittwoch mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen einen höchst attraktiven Gast (Foto: Steuerer). » - Mehr

Lüneburg

Bisons verpassen Überraschung Lüneburg (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben zum Bundesligstart eine mögliche Überraschung in Lüneburg am Samstag verpasst. Das Team von Neu-Trainer Johan Verstappen verlor die Partie knapp mit 1:3, wusste aber mit einigen guten Aktion durchaus zu überzeugen (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben zum Bundesligstart eine mögliche Überraschung in Lüneburg am Samstag verpasst. Das Team von Neu-Trainer Johan Verstappen verlor die Partie knapp mit 1:3, wusste aber mit einigen guten Aktion durchaus zu überzeugen (Foto: Seiter). » - Mehr

Lüneburg

Bisons starten in Lüneburg Lüneburg (red) - Das Warten hat ein Ende, am Samstag starten die Bisons Bühl in ihre elfte Saison in der Volleyball-Bundesliga: Zum Auftakt gastieren die Bisons in Lüneburg. Neu-Trainer Johan Verstappen kann personell aus dem Vollen schöpfen, auch Libero Tim Stöhr ist fit (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Das Warten hat ein Ende, am Samstag starten die Bisons Bühl in ihre elfte Saison in der Volleyball-Bundesliga: Zum Auftakt gastieren die Bisons in Lüneburg. Neu-Trainer Johan Verstappen kann personell aus dem Vollen schöpfen, auch Libero Tim Stöhr ist fit (Foto: Seiter). » - Mehr

Bühl

Bisons Bühl starten in Saison Bühl (red) - Das Warten hat ein Ende, die schweißtreibende Vorbereitung ist vorbei: Am Samstag gastieren die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der Bundesligasaison in Lüneburg. Dabei setzen die Bisons unter Neu-Trainer Johan Verstappen auf junge, deutsche Talente (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Das Warten hat ein Ende, die schweißtreibende Vorbereitung ist vorbei: Am Samstag gastieren die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der Bundesligasaison in Lüneburg. Dabei setzen die Bisons unter Neu-Trainer Johan Verstappen auf junge, deutsche Talente (Foto: toto). » - Mehr