Gut gerüstet in den Pott

Der Trainer wurde selbstredend gefragt, ob er froh darüber sei, dass der Ball nun endlich wieder rolle und alles andere (siehe "Im Blickpunkt") somit ein wenig in den Hintergrund gerät. Alois Schwartz antwortete routiniert und abgeklärt, bestimmt hatte er mit einer solchen Frage gerechnet. Natürlich sei so eine Präsidentenwahl auch für ihn und die Mannschaft "mal interessant", sprach der Coach des Karlsruher SC. Und fügte flink an: "Letztenendlich ist unsere Arbeit aber auf dem Platz."

Dort hatte der KSC zuletzt ein 1:1 bei Darmstadt 98 hingelegt. Nun, eine Länderspielpause und somit zwei Wochen später, steht schon wieder ein Auswärtsspiel an - und zwar morgen (13.30 Uhr) beim VfL Bochum. Auf Rang 15 steht der Revierklub mit acht Punkten vor dem zehnten Zweitligaspieltag, vier Zähler vom Rangneunten KSC entfernt, nur einen aber vom Tabellenallerletzten Wiesbaden. "Das ist eine gute Mannschaft", sagte gestern und dessen ungeachtet KSC-Torhüter Benjamin Uphoff, verbunden mit dem sachdienlichen Hinweis, dass die gute Mannschaft "nicht da steht, wo sie sich selber sieht". Auch was das für ihn und die Seinen bedeutet, blieb der Karlsruher Keeper nicht schuldig: "Es ist immer schwierig, gegen einen Gegner zu spielen, der angeschlagen ist." Zumal die Bochumer den Ernst der Lage erkannt zu haben scheinen - und ganz offenbar hat er ihnen Beine gemacht. "Das ist aktuell die laufstärkste Mannschaft, sogar mit weitem Abstand. Sie haben 16 Tore geschossen, das zeigt alles", stellte Schwartz jedenfalls fest.

Am frohen Mut, mit dem die Badener in den Pott fahren, kann das freilich nichts ändern, was auch mit den 19 Gegentoren zu tun haben dürfte, die der VfL in den zehn Saisonspielen bisher kassiert hat. "Wenn wir so konzentriert zur Sache gehen wie vor der Länderspielpause, können wir auch in Bochum Punkte mitnehmen", sagte dazu passend Uphoff. Auch Schwartz sieht seine Mannschaft für ein solches Unterfangen "gut gerüstet". Schließlich habe man in den zurückliegenden beiden Wochen zum einen an der Physis gearbeitet, zum anderen aber auch den Kopf frei bekommen für das zweite Saisonviertel bis zur Winterpause.

Zudem - und nicht minder wichtig - hätten Spieler wie Kyoung-Rok Choi, Marko Djuricin oder Alexander Groiß die Chance bekommen, wieder auf sich aufmerksam zu machen, nicht zuletzt in den beiden Testspielen gegen den Erstligisten SC Freiburg (0:1) sowie den FC Olympia Kirrlach. Vor allem Djuricin nutzte das 8:1 beim Verbandsligisten für Eigenwerbung - nämlich mit einem Blitz-Hattrick. "Drei Tore in zweieinhalb Minuten sind immer schön. Ich habe selten einen so schnellen Hattrick gesehen", lobte Schwartz gestern. Eine Einsatzgarantie ergibt sich daraus freilich noch lange nicht, schon gar nicht in einem Kader, in dem selbst Drittliga-Torschützenkönig Marvin Pourié zuletzt nur Ersatz war und Philipp Hofmann als gesetzt gilt. Zumal Schwartz zumindest offiziell noch nicht entschieden hat, ob er auch in Bochum wie schon zuletzt im 4-1-4-1-System spielen lassen wird oder doch lieber mit einer zweiten Spitze.

Prinzipiell freut es Schwartz, dass sein Kader Stabilität und Flexibilität hinzugewonnnen hat. Nicht zuletzt der krankheitsbedingte Ausfall von Lukas Grozurek lässt sich dadurch leichter verschmerzen. Burak Camoglu könnte für ihn in die Startelf rücken (Schwartz: "Burak ist immer eine Option"), auch der Einsatz von Choi wäre denkbar. Seinen Bänderriss im rechten Sprunggelenk auskuriert hat in der Länderspielpause Damian Roßbach, dafür litt er die letzten Tage an Rücken. Zwar ist Schwartz optimistisch, dass sich dies bis morgen erledigt hat, gleichsam denkt er darüber nach Dirk Carlson, der von seinen beiden Länderspielen mit Luxemburg (0:3 gegen Portugal und 0:4 gegen Dänemark) unversehrt zurückgekehrt ist und Roßbach bislang mehr als ordentlich vertreten hat, noch einmal den Vorzug zu geben.