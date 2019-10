Der Spitzenreiter schaut vorbei

Die Schwarzwälder haben in drei Wettkämpfen lediglich zwei Geräte abgeben müssen und konnten sich dabei sowohl auf ihr ausländisches Toppersonal vom frisch gebackenen Mannschaftsweltmeister aus Russland als auch auf die Neuzugänge aus der ersten Liga verlassen. Julian Weller ist der klar beste Turner mit deutschem Pass in der Liga und hat somit die Hoffnungen genähert, dass 2020 wieder ein badischer Verein in der ersten Liga turnt.

Die Gastgeber um Trainer Gerd Lugauer hatten als Überraschungsaufsteiger dagegen in den drei Wettkämpfen schon die volle emotionale Bandbreite erlebt. Angefangen von einer mehr als deutlichen Niederlage gegen das Team aus München, gefolgt von einem Wettkampf auf Augenhöhe mit einer Halbzeitführung in Monheim, bis hin zum Überraschungscoup gegen Buttenwiesen - dem ersten Sieg einer Bühler Turnmannschaft in der zweiten Liga. "Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute mir danach gratuliert haben", erinnert sich Coach Gerd Lugauer, der den Sieg vor drei Wochen als größten Erfolg in der Vereinsgeschichte wertete.

Momentan liegen die Zwetschgenstädter zwar auf dem achten und letzten Platz, doch ist die TVB-Riege zumindest punktgleich mit dem derzeit viertplatzierten Team aus Buttenwiesen.

Im Duell mit dem Team aus Schiltach ist nun wieder die Favoritenrolle mehr als eindeutig vergeben, und in der Bühler Riege gehen die taktischen Überlegungen eher in die Richtung, überhaupt Scorepunkte zu holen. "So eine spannende Angelegenheit wie vor drei Wochen, dürfte es wohl kaum geben, aber dafür können wir uns auf Turnen der Extraklasse freuen", kündigt Abteilungsleiter Ralf Fäßler an. Wettkampfbeginn in der Bühler Großsporthalle ist um 16 Uhr. (ott)