Winterkönigin gesucht

Der dreifache Champion hat dieses Europa-Gruppe-III-Rennen in den letzten vier Jahren mit Dhaba (2015), Well Spoken (2016), Rock my Love (2017) und 2018 mit Whispering Angel gewonnen. Morgen sattelt er die bei ihrem einzigen Start auf der Neuen Bult überzeugend siegende Tickle Me Green mit Maxim Pecheur. Klug beurteilt die Lage realistisch: "Andere Stuten haben mehr Rennerfahrung. Das kann schon entscheidend sein. Genug Klasse hat sie."

Gegen einen fünften Klug-Treffer spricht die Jahresbilanz von nur 33 Siegen. Wenn es nach diesem Kriterium geht, führt kein Weg an einer der drei Stuten von Trainer Henk Grewe vorbei, aber weder A Racing Beauty mit Mickael Berto, Flamingo Girl mit Enki Ganbat oder Schwesterherz mit Bauyrzhan Murzabayev ragen heraus. Der Trainer äußerte sich vorsichtig: "Alle drei müssen zeigen, wie sie mit dem weichen Boden zurechtkommen." Trainer Hans-Jürgen Gröschel hat die sehr talentierte Alison mit Jozef Bojko im Aufgebot, sagt aber klipp und klar: "Wird der Boden zu schwer, nehmen wir sie kurzfristig aus dem Rennen." Zu kurzen Quoten an der Wettbörse wird sicher Tabera mit Eduardo Pedroza antreten. Wer Jagd auf eine hohe Dreierwett-Quote macht, der muss sich anders orientieren.

In der Baden-Württemberg-Trophy, gelaufen als vorletztes Rennen um 17.05 Uhr, ist die Auswahl an Siegkandidaten nicht so umfänglich wie im Winterköniginnen-Rennen. Eigentlich gibt es nur zwei Bewerber um die Siegbörse von 32 000 Euro: den schon siebenjährigen Wallach Itobo mit Michael Cadeddu und den vierjährigen Hengst Be My Sheriff mit Adrie de Vries. Der letzte der zehn Siege von Itobo datiert vom 3. Oktober in Hoppegarten, als er im Preis der Deutschen Einheit in einer sehenswerten Kampfpartie den Derbysieger Laccario auf Platz zwei verwies, nur eine halbe Länge dahinter kam Be My Sheriff als Dritter ins Ziel. "Er wäre jetzt einmal dran, ein Gruppe-Rennen zu gewinnen", sagt Grewe. Zum kleinen Aufgebot zählen auch die Pferde Rolando mit Bauyrzhan Murzabayev und der im Mitbesitz von Klaus Allofs befindliche Ronaldo mit Filip Minarik. Beide sind zuverlässige Geldverdiener, trotzdem nur Außenseiter wie auch als einzige Dreijährige die Stute Akribie (Maxim Pecheur) und Say Good Buy (Alexander Pietsch). Ein interessanter "Farbtupfer" ist der Start des Wallachs Nancho mit Enki Ganbat.

Für die Wetter und die Bilanz des Veranstalters sind zwei Rennen mit Viererwette immer reizvoll. Bereits im dritten Rennen locken steuerfreie 40 000 Euro inklusive eines Jackpots von 15 186,27 Euro und im siebten Rennen noch einmal 10 000 Euro.