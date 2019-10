Den Kopf verloren

Dass es überhaupt nochmals derart spannend wurde, lag an einer deutlichen Leistungssteigerung der Grün-Weißen, die am Samstagabend gar nicht in Grün und Weiß, sondern in ziemlich schmucken schwarzen Trikots auf der Platte der Rheintalhalle standen. "Wenn wir die erste Halbzeit so spielen wie die zweite, gewinnen wir das Spiel", sagte Sandro Catak nach der Partie. Die Aussage des TVS-Trainers impliziert freilich, dass er mit Durchgang zwei durchaus einverstanden war. Allerdings auch Folgendes: "Ich bin über die erste Hälfte richtig verärgert. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir einfach nicht umgesetzt", zürnte Catak.

Dabei waren die ersten Hochgeschwindigkeits-Minuten aus TVS-Sicht durchaus ansehnlich: Gegen die brutal offensive Deckung der Gäste fanden die Hausherren die entscheidenden Lücken, am anderen Ende bekämpften die Mittelbadener ihre Gegner aus dem Ulmer Stadtteil erfolgreich mit einer ähnlich forschen Abwehr. Doch ab dem 3:4 (9.) schlichen sich technische Fehler sowie teils Pech, teils Unvermögen im Abschluss ins TVS-Spiel, weshalb die Gäste auf 7:3 enteilten. Catak stellte in der Folge personell um, allerdings ohne den erhofften Effekt: Söflingen war schlichtweg gedankenschneller, kroch zusehends in die Köpfe der Sandweierer und lähmte folglich ganz offenbar auch deren Hände. Selbst in zwei Überzahlsituationen fiel den Hausherren wenig ein, die TSG traf derweil verlässlich und führte zur Pause verdient mit 17:10.

Als fast schon "aussichtslos" bezeichnete Catak den Rückstand, der zum wiederholten Mal die vielen Fehler im Angriff monierte: "Die werden auch in dieser Liga gnadenlos bestraft - zunächst auch direkt nach der Pause, als die TSG per Gegenstoß auf 18:10 erhöhte. Bei einem ersten Strohfeuer des TVS mit drei Toren in Folge (13:18/33.) mutierte zunächst Mathias Salger zu einer zwei Meter langen menschlichen Löschdecke: Der Hüne netzte aus dem Rückraum ohne große Probleme mehrfach ein. Doch mit der für viele überraschenden Einwechslung von Markus Koch, der seit Mai an einer Ellenbogenverletzung im rechten Wurfarm laboriert und gestern in Minute 36 sein Saisondebüt feierte, entfachte Catak ein weiteres Feuer - und bald brannte auch die Halle. Tore von Koch, Jonas Schuster und Kreisläufer Jannik Geisler wirkten als Brandbeschleuniger und brachten den TVS auf 22:24 heran. Wäre Schuster wenige Sekunden später nach Ballgewinn und 40-Meter-Sprint nicht allein vor TSG-Keeper Bartlomiej Pawlak gescheitert (53.) und hätte dieses Schauspiel obendrein nicht drei Minuten später fatalerweise wiederholt, der TVS wäre noch aussichtsreicher in die entscheidende Phase gestartet.

Dramatisch wurde es dennoch: Geisler verkürzte zunächst auf 25:27, ehe Christian Fritz 70 Sekunden vor dem Ende zum 26:27 traf. Wie schon in den Minuten zuvor versuchte Söflingen, durch permanentes Wechselspiel von Tempoverschärfung und -verschleppung Zeit von der Uhr zu nehmen. Was über weite Strecken gelang, klappte just in der Schlussminute nicht, der TVS kam ein letztes Mal in Ballbesitz. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen, der ansonsten starke Han Völker scheiterte in der Hektik der finalen Sekunden am TSG- Block. Und so fühlte man sich im TVS-Lager am Ende auch wie nach einer Achterbahnfahrt: "Wir haben in den entscheidenden Phasen den Kopf verloren", lautete das abschließende Fazit des geknickten TVS-Trainer Catak.



Baden-Baden: Meßmer, Hafner - Fritz 6/4, Völker 6, Geisler 4, Schuster, Schlager je 3, Mitzel, Koch je 2, F. Henke, Wichmann, Seiter, Bonelli, Vollmer. TSG Söflingen: Pawlak, Salger 6, Kaulitz 5, Klett 4/3, Schramm 3, Schaaf, Bittner, Francik je 2, Kraft, Vesligaj, Mäck je 1, Lächler, Henke. Schiedsrichter: Carsten Müller/Philipp Schmidt (SV Leonberg/Eltingen) - Zuschauer: 450 - Zeitstrafen: 1/4.