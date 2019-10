Überraschung durch den Gast aus Ungarn

Es wurden Erinnerungen an die großen Siege des ungarischen Hengsts Overdose wach.

Mit dem von Alexander Pietsch gerittenen Say Good Buy (11,1:1) wurde ein Außenseiter Zweiter vor dem früh geschlagenen 2,0:1-Favoriten Be My Sheriff. Itobo (4,5:1) spielte als Vierter ebenso keine Rolle wie Rolando und Ronaldo. Be My Sheriff und Itobo spürten offenbar noch die Strapazen des letzten Rennens am 3. Oktober in Hoppegarten.

Siegjockey Enki Ganbat war begeistert: "Ich habe alle Videos von den Siegen in Budapest gesehen. Wir wussten natürlich auch nicht so genau, was die Erfolge wirklich wert waren. Nancho mochte den schweren Boden, das habe ich sofort gespürt. Er zog immer wieder an. Der Trainer hat einen tollen Job gemacht." So lauschte man unerwartet der sehr melodischen ungarischen Hymne. Immerhin stammt das Siegerpferd aus deutscher Zucht und wurde für 9 000 Euro bei der Herbst-Auktion 2016 von einem kaum bekannten Züchter verkauft.

Nancho kam mit der Empfehlung von acht Erfolgen in zehn Rennen an den Start. Allerdings war der Gast aus Osteuropa an der Wettbörse mit nur 5,2:1 stark beachtet. Gabor Moronka, der 2019 ungarischer Trainer-Champion werden wird, freute sich: "Wir wollten es unbedingt einmal in Deutschland versuchen. Jetzt machen wir für dieses Jahr Schluss."

Itobos Trainer Jürgen Gröschel klagte derweil: "Es war ein sehr unruhiger Rennverlauf. Man kann Itobo nicht böse sein. Er hat dieses Jahr so viel geleistet." Für den in Mailand weilenden Ehemann Henk meinte Gattin Natascha Grewe: "Say Good Buy ist über sich hinausgewachsen. Be My Sheriff könnte am 1. November in München noch einmal laufen."