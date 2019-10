TTF-Frauen nervenstark

Die TTF-Frauen erwischten beim Gastspiel in Ettlingen keinen guten Start, der TTV gewann beide Doppel, wobei Elisabeth Bittner/Jacqueline Hörig im Entscheidungssatz mit 10:12 unterlagen, Susanne Gibs/Nina Merkel mussten sich bei der 1:3-Niederlage gleich zweimal in den Verlängerungen mit 11:13 und 10:12 geschlagen geben. Nach der 0:3-Pleite von Merkel gegen Shanice Steinecke läutete Bittner eine Serie von sechs Einzelsiegen der TTF ein. Dabei landete Hörig mit dem 3:1-Erfolg über Regina Hain den zum Gesamtsieg wohl wichtigsten Siegpunkt, wie Betreuer An-



dreas Wormuth im Nachhinein analysierte. Gibs glich zum 3:3 aus, Bittner drehte gegen Steinecke einen 0:2-Satzrückstand und brachte den Gast erstmals mit 4:3 in Front. Merkel gegen Kiara Maurer und Gibs gegen Hain erhöhten mit zwei 3:1-Erfolgen auf 6:3. In einem engen Match unterlag Hörig zum 6:4, doch Bittner stellte mit ihrem dritten Einzelsieg über Hain den Drei-Punkte-Vorsprung wieder her. Ettlingen fightete und kam nochmals auf 6:7 heran, doch Merkel bewies einmal mehr Nervenstärke und besiegelte mit einem 3:1-Erfolg nach drei Stunden Spielzeit die dritte Ettlinger Saisonniederlage. Mit 4:0 Punkten bleiben die TTF Rastatt das einzige Team der Liga ohne Minuszähler.

Der Tabellenführer Odenheim erwies sich in der Badenliga der Männer beim 9:2-Heimsieg über die TTF Rastatt als uneinnehmbare Bastion. Nach dem 0:3 nach den Doppeln und zwei Niederlagen im vorderen Paarkreuz lagen die TTF aussichtslos mit 0:5 zurück. Julian Hertel mit einem Fünf-Satz-Sieg über Sebastian Geisert und Jakob Schmid, der Sascha Giehl mit 3:1 niederrang, konnten zumindest zwei Gegentreffer landen. Manuel Weis und Yannic Klein sowie Ralf Neumaier und Hillert hatten dem Ansturm der Nordbadener nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen.

Auch die Spvgg Ottenau ging leer aus. "Eine sehr bittere Niederlage", resümierte Kapitän Kresimir Vranjic nach dem knappen 7:9 beim 1. TTC Ketsch. In einer wechselhaften Partie konnte Ottenau mit einer 2:1-Führung aus den Doppelspielen in die Einzelrunden einziehen. Im vorderen Paarkreuz konnten Adrian Wetzel und Andrè Schweikert gegen Timo Müller punkten, gegen Timo Berger scheiterten beide in zwei äußerst engen Spielen. Vranjic und Simon Weiler blieben im mittleren Drittel ohne Erfolg, im hinteren Paarkreuz erspielten Julian Oser (2) und Michael Ruf einen 3:1-Vorteil. Beim Stand von 7:7 unterlag Ruf gegen Eduard Pogostkin. Im Schlussdoppel gewannen Wetzel/Weiler gegen Berger/Hartmann den ersten Satz, die folgenden drei Durchgänge holten sich die etwas glücklicher agierenden Hausherren.

Der TV Weisenbach rückte in der Frauen-Badenliga durch einen 8:4-Heimsieg gegen die SG Rüppurr mit 6:4 Punkten auf den dritten Platz vor. Regina Roflik/Nadja Wunsch und Tanja Rath/Monika Vig versetzten dem Gegner in den Doppeln gleich zu Spielstart einen Tiefschlag. Vig und Rath erhöhten im ersten Paarkreuz auf 4:0. Nach dem Anschlusspunkt von Natalie Pawelzik gegen Roflik schraubten Wunsch und Vig den Spielstand auf 6:1. Rath stand gegen Petra Kunzelmann kurz vor dem Sieg, unterlag aber im fünften Durchgang mit 15:17. Roflik eröffnete mit ihrem Sieg über Felipa Pawelzik die Vorentscheidung. Wunsch und Roflik unterlagen zum 7:4, doch Vig beherrschte im letzten Einzel Pawelzik nach Belieben und machte den verdienten Sieg perfekt. (ti)