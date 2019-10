Keine Punkte für Bezirksteams

In dergingen die beiden Bezirksteams TTV Muckenschopf (7:9 beim SV Eichsel) und TTC Iffezheim (5:9 gegen FT Freiburg II) am Wochenende leer aus. Der Club aus dem Renndorf verlor sein Heimspiel gegen die Freiburger Reserve ohne seine Nummer eins Julian Deschner und ohne seine Nummer vier Tim Geißendörfer mit 5:9. Iffezheim stemmte sich gegen die Niederlage, konnte aber nur bis Ende des ersten Spielabschnitts zum 4:5 Zwischenstand mithalten. Samuel Amann/Felix Franke punkteten gemeinsam im Doppel, in den Einzelspielen konnten Amann, Aaron Kreidenweis und Kevin Porwit ihre Spiele gewinnen. In Durchgang zwei punktete nur noch Kreidenweis.

Bad Rotenfels



und Weisenbach top



Die Frauen des TTC Iffezheim setzten sich in der Verbandsliga beim SV Kirchzarten mit 8:3 durch und verbesserte sich mit 4:4 Punkten auf den vierten Tabellenplatz. Nach ausgeglichenem Start, Sandra Fettig/Martina Schief gewannen ihr Match, erzwangen die Gäste bereits im ersten Durchgang mit vier Einzelsiegen von Natalie Grünbacher, Sophia Merkel, Fettig und Schief die Vorentscheidung. Grünbacher und Schief erhöhten im zweiten Spielabschnitt zum 7:3. Den Schlusspunkt setzte Grünbacher mit dem dritten Einzelerfolg zum 8:3-Gesamterfolg. Der TV Bühl wartet nach der 2:8-Auswärtsniederlage beim TTC Reute weiter auf seinen ersten Punktgewinn.

Mit den Aufsteigern TB Bad Rotenfels und TV Weisenbach führen weiterhin zwei Mannschaften aus dem Bezirk die Tabelle der Landesliga an. Rotenfels bezwang den Tabellenletzten TTC Renchen mit 9:4 und liegt mit 11:1 Punkten an der Tabellenspitze vor dem TV Weisenbach (9:1), der sich im Murgtalderby gegen die Spvgg Ottenau II mit 9:5 behauptete. Rotenfels gelang gleich zu Beginn gegen Renchen eine 2:1-Doppelführung. Mit je zwei Einzelsiegen konnten Stefan Stahlberger und Kai Lippold den Vorteil ausbauen. Georg Kopp und Robert Varga sorgten im hinteren Paarkreuz mit zwei Erfolgen für einen beruhigenden 6:3-Vorteil nach dem ersten Spielabschnitt. Viktor Marijic, der im ersten Einzel seine erste Saisonniederlage bezog, beendete mit einem Drei-Satz-Sieg die Partie.

Weisenbach baute nach einem 2:1-Doppelvorteil durch das vordere Paarkreuz mit Gerhard Egner und Michael Schweikert, die alle vier möglichen Punkte sammelten, seine Führung gegen Ottenau kontinuierlich aus. In Jürgen Burkhardt, Patrick Kühn und Frank Kalmbacher fand das Spitzenduo die nötige Unterstützung. Alexander Kirchner, der beide Einzel und auch im Doppel mit Emanuel Pongracz erfolgreich war, konnte die Niederlage einigermaßen in Grenzen halten. Der TTC Rauental unterlag in Willstätt mit 6:9 und bezog nach vier Spielen seine erste Niederlage.

Ohne seine vier erstnominierten Stammspielerinnen verlor die GTM Rheinmünster ihr Heimspiel in der Landesliga der Frauen gegen den TTC Oberkirch-Haslach mit 0:8. Nach nur 90 Spielminuten war die Niederlage besiegelt.

Makellose Bilanz



der TTF Rastatt II



Mit dem fünften Sieg in Serie verbesserten die TTF Rastatt II ihre Bilanz in der Bezirksliga auf 10:0 Punkte. Neuer Tabellenzweiter ist der Rastatter TTC, der sich bei der favorisierten Spvgg Ottenau III mit dem 9:6 beide Zähler holte. Rang drei sicherte sich der TB Sinzheim mit einem 9:3-Heimsieg über Gernsbach. Im zweiten Spiel gelang dem TVG in Bühl eine 8:8-Punkteteilung. Im Kellerduell bezwang dGaggenau Rauental II mit 9:3.

Mit einem klaren 9:2-Heimsieg über den TTC Muggensturm bleibt der TV Neuweier mit 8:0 Punkten weiterhin Spitzenreiter in der Bezirksklasse. Mit Siegen gegen Kappelrodeck (9:3) und Bischweier (9:1) verbesserte sich der SV Weitenung (6:2) auf Rang zwei. Der TV Lichtental (4:0) feierte mit dem 9:5-Heimsieg über den TTV Au am Rhein den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Die TTG Bischweier holte im zweiten Wochenendspiel einen 9:5-Heimerfolg gegen Muckenschopf II. Die Partie TTC Muggensturm gegen Rotenfels II endete 8:8. (ti)