Die Schlagkraft fehlt

"Nach dem Turnkrimi vor drei Wochen mit unserem historischen Sieg war das heute natürlich das vollkommene Kontrastprogramm. Aber ich denke, die Zuschauer sind trotzdem auf ihre Kosten gekommen. Was die Schiltacher mit ihrem russisch-ukrainischen Duo geboten haben, war schon Turnen auf internationalem Top-Niveau", zollte Trainer Gerd Lugauer dem badischen Konkurrenten seinen Respekt. Mit Julian Weller, dem Topscorer des Tages und besten deutschen Turner der zweiten Liga, ist dem Verein aus dem Schwarzwald zudem ein herausragender Transfercoup gelungen. 51 der 74 Scorepunkte gingen auf das Konto der beiden Spitzenpositionen. Ein Vergleich des D-Werts seiner Bodenübung von 5,6 - also dem Schwierigkeitsgrad - mit den Werten der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM in Stuttgart, die zwischen 5,2 und 5,7 lagen, zeigt, dass in Bühl einmal mehr Spitzsport geboten wurde.

"Mit Ausländer wären wir natürlich schon deutlich schlagkräftiger gewesen, aber die acht Scorepunkte aus eigener Kraft sehen wir durchaus als Erfolg an", so die Einschätzung von Teammanager Jan Lugauer, der sich selbst mit drei Punkten in der Scorerliste eintragen konnte. Im Grunde waren die Positionen eins und zwei von Bühl ungefähr auf dem Level der Positionen drei und vier beim TVS. Typischerweise macht das eine Liga Unterschied aus, so dass die Ambitionen der Schwarzwälder für die erste Liga sehr deutlich wurden. Lange hatte es sogar nach einer Nullnummer für den TV Bühl ausgesehen, denn man war mit einem 41:0-Zwischenstand in die Halbzeit gegangen. In der Pause hatten die Kampfrichter dann einen Tippfehler beim Eintrag in das IT-System entdeckt, so dass es mit ein wenig Verspätung die ersten zwei Scorepunkte für Jan Fäßler an den Ringen gab. Er hatte lediglich einen Fehler in seinem Programm über die sechs olympischen Geräte hinweg und war an diesem Tag gleich in vier Durchgängen Bühls Bester. Dass es am Ende "nur" fünf Scorepunkte wurden, lag an der Überlegenheit der Gäste auf den ersten beiden Positionen.

Derby bei der



TG Hanauerland



Mit Blick auf das TVB-Team machte erneut Nick Hofmann auf sich aufmerksam. An Boden und Sprung konnte er zwar nicht punkten, musste aber lediglich einen Scorepunkt in zwei Duellen abgeben. Zusätzlich gelang ihm seine beste Ringekür der Saison. Erfrischend waren zudem die Auftritte der Nachwuchsturner Constantin Volz und Lars Schmidt. "Im Frühjahr noch Landesliga, jetzt in der zweiten Bundesliga mit Duellen gegen Weltklasse-Athleten - noch dazu vor so einer Kulisse: Das muss man auch erstmal hinbekommen", freute sich Abteilungsleiter Ralf Fäßler.

Das Bühler Publikum schätzt offenbar diese Authentizität, denn es honorierte die Leistung der Nachwuchsturner im TVB-Trikot. Jetzt freut man sich im Bühler Turnlager auf das Derby am Samstag bei der TG Hanauerland, die am Wochenend mit dem 41:40 in Buttenwiesen den zweiten Sieg einfahren konnte. (ott)