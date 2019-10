"Das wird ein Spiel auf Augenhöhe"

Denzlingen

SV 08: Nächstes Spitzenspiel Denzlingen (rap) - Ein Höhepunkt folgt auf den nächsten - zumindest für den SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga. Nach dem Sieg gegen den SC Pfullendorf (3:2) gastiert die Elf von Trainer Matthias Frieböse am Samstag beim Tabellendritten FC Denzlingen (Foto: Seiter).

Motoball: Nächster Halt: Finale Kuppenheim (red) - Showdown im Kampf um den Einzug ins Finale um die deutsche Motoball-Meisterschaft: Am Samstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Rückspiel zwischen Ubstadt-Weiher und Taifun Mörsch. Puma Kuppenheim empfängt Comet Durmersheim (Foto: F. Vetter).

Drei Titel gehen nach Mittelbaden Rastatt (red) - Drei Titeln kehrte das Kampfsportteam Bühl-Rastatt von den deutschen Kickboxmeisterschaften der All Fight System Organization (AFSO) in Sinsheim zurück, bei dem insgesamt mehr als 600 gemeldete Sportler an den Start gegangen waren (Foto: KST).