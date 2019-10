Zweimal ganz

Bei den Gauliga-Vorkämpfen im Pflichtbereich in Lichtenau waren die Nachwuchsturnerinnen des TB Gaggenau jüngst mit vier Mannschaften am Start. Zweimal standen die TB-Teams laut Mitteilung ganz oben auf dem Treppchen.

In der Klasse W 8 turnten Zoe Keckes, Rebeka Pejic, Marie Götz, Maja Jahoda, Franka Kottler und Anna Scionti. Am Sprung gelang es Keckes und Scionti (beide 13,5), den Tageshöchstwert zu erzielen. Keckes zeigte auch am Barren (13,25) eine starke Leistung, am Schwebebalken erturnte sie sich mit 12,1 Punkten die höchste Wertung. Am Boden überzeugte Pejic (13,25). Mit 153,85 Punkten landeten die TBG-Mädels auf Platz eins vor dem TV Lichtenau (150,2).

Anna Gmünd, Rania Vieru, Lea Beckert, Svea Abele, Nazlija Schmidt und Ena Coneva starteten in der Altersklasse W 10. Am Sprung (13,15), Balken (12,65) und Boden (13,55) zeigte Gmünd ihr Können und war somit auch beste TBG-Turnerin (52,2). Vieru erreichte an ihrem Paradegerät Reck 14,7 Punkte und somit den Tageshöchstwert. Die W-10-Mannschaft erturnte sich beim Vorkampf mit 156,9 Punkten Rang vier von zehn teilnehmenden Teams. Sieger wurde der TV Muggensturm (167,05) gefolgt vom TV Bühl I (159,3) und dem TV Bühlertal (158,0).

In der Altersklasse W 12 präsentierten Luana Todaro, Sina Klein, Kristina Bilusic, Tijana Svetkovic, Luana Frangella, Patricia Schweitzer und Antonija Schweikert ihre Übungen. Am Sprung kassierte Klein 14,2 Punkte, Bilusic überzeugte mit ihrer Reckübung (13,9). Die Ruhe behielt Schweikert (12,35) am Zittergerät Schwebebalken. Eine saubere Übung aufs Parkett legte Luana Todaro (14,85) am Boden. Sie war auch beste TBG-Turnerin (53,45). Am Ende belegte Gaggenau den undankbaren vierten Platz (161,95). Rang eins belegte der TB Sinzheim (172,75) vor dem TV Bühlertal (164,1) und dem TuS Hügelsheim (162,25).

Sinja Huck, Jule Mühlchen, Deborah Haupt, Sophia Ermantraut und Selina Celik turnten in der Altersklasse W 14. Am Reck wurde Mühlchen (15,75) mit dem Tageshöchstwert belohnt, auch am Schwebebalken bekam sie mit 14,7 Punkten eine sehr gute Wertung. Huck erreichte am Sprung mit 15,7 Punkten die höchste Wertung, am Boden konnte sie mit 15,45 Punkten den Tageshöchstwert für sich verbuchen. Somit lag sie in der Einzelwertung mit 60,75 Punkten ganz vorne, dicht gefolgt von Mühlchen (60,55). Dank der durchweg guten Leistungen an allen vier Geräte holte sich der TBG (180,95) mit über zehn Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten TV Lichtenau (170,45) in dieser Wettkampfklasse den Sieg. (red)