Auftakt nach Maß

Bühl

Bisons empfangen Friedrichshafen Bühl (win) - Kaum gestartet, schon schaltet die Volleyball-Bundesliga in den Stressmodus: Nur vier Tage nach dem Auftakt in Lüneburg erwarten die Volleyball Bisons Bühl am Mittwoch mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen einen höchst attraktiven Gast (Foto: Steuerer).

Lüneburg

Bisons verpassen Überraschung Lüneburg (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben zum Bundesligstart eine mögliche Überraschung in Lüneburg am Samstag verpasst. Das Team von Neu-Trainer Johan Verstappen verlor die Partie knapp mit 1:3, wusste aber mit einigen guten Aktion durchaus zu überzeugen (Foto: Seiter).

Heilbronn

Rhinos: Ewig junger Klassiker Heilbronn (red) - Der Start in die Eishockey-Regionalliga ist geglückt: Nach zwei Spielen liegt der ESC Hüglesheim mit vier Punkten auf Tabellenplatz zwei. Am Freitagabend kommt es zum ewig jungen Klassiker, wenn die Baden Rhinos bei den Eisbären Heilbronn gastieren (Foto: Archiv).