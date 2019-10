Rauental visiert Rang zwei an

Für den TTC Iffezheim steht in derein Doppelspieltag an. Am Samstag gastiert das Team bei der DJK Oberschopfheim, am Sonntag kommt die zweite Mannschaft des TTC Singen zum Gastspiel ins Renndorf (11 Uhr). Nachdem zuletzt Julian Deschner ersetzt werden musste, erhofft man sich nun durch sein Mitwirken in den beiden Spielen eine positive Signalwirkung. Es wird jedoch nicht einfach werden, gegen beide Gegner zu bestehen. In der Frauen-Verbandsliga sind Iffezheim und Bühl spielfrei.

Mit dem TB Bad Rotenfels und dem TV Weisenbach legen beide führenden Mannschaften in der Landesliga am Wochenende eine schöpferische Spielpause ein. Der erste Verfolger DJK Oberharmersbach gastiert bei der Spvgg Ottenau II, die erst zwei Partien bestritten hat. In Bestbesetzung können die Murgtäler dem Gegner gefährlich werden. Zumindest einen Punkt will man erfolgreich verteidigen. Der Tabellenvierte TTC Rauental absolviert zwei Heimspiele und könnte mit zwei Erfolgen auf den zweiten Tabellenplatz vorstoßen. Im ersten Heimspiel treffen die Barockstädter auf die TTSF Hohberg III, die in der gesamten Runde noch keine Partie in Bestbesetzung absolvieren konnten. Gegen den punktlosen TTC Renchen darf im zweiten Spiel mit einem klaren Erfolg gerechnet werden.

Der TTV Gamshurst ist nach fünf Spielen immer noch ohne Punktgewinn und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz. Ob bei der zweiten Mannschaft der DJK Offenburg am Samstag der Knoten platzt?

Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt empfängt im Heimspiel der Landesliga der Frauen die DJK Oberharmersbach. Mit einem Heimsieg könnten die TTF auf den zweiten Platz vorrücken. Mit Gerlinde Oesterle fehlt den Gastgeberinnen die derzeitige Topscorerin. Bleiben die Punkte dennoch in Rastatt?

Nach fünf erfolgreichen Spielen nimmt Tabellenführer TTF Rastatt II in der Bezirksliga am kommenden Spieltag eine Auszeit. In einem Verfolgerduell stehen sich der Tabellenzweite Rastatter TTC und der viertplatzierte TTV Bühlertal gegenüber. Nutznießer des Duells könnte der TB Sinzheim werden, der sich bei günstigem Spielverlauf mit einem Heimsieg gegen den TTC Iffezheim II auf den zweiten Rang verbessern könnte. Iffezheim bestreitet neben der Auswärtspartie in Sinzheim noch zwei weitere Spiele in Gernsbach und gegen den TB Gaggenau. Mit 2:4 Punkten aus den ersten drei Partien steht die Iffezheimer Reserve unter Erfolgsdruck. Die Spvgg Ottenau III startete als Mitfavorit auf einen der vordersten Plätze. Mit einem Auswärtssieg beim TTC Rauental II soll das negative Punktekonto erstmals ausgeglichen werden.

In der Bezirksklasse muss der spielfreie Tabellenführer TV Neuweier um seine Spitzenposition bangen. Der Rangzweite SV Weitenung liegt zwei Zähler zurück und könnte die Neuweierer am Doppelspieltag einholen. Die Aufgaben gegen den TTV Muckenschopf II und beim TTC Au am Rhein sind aber alles andere als Selbstläufer. Der TV Lichtental (4:0) absolviert ebenso zwei Partien und könnte mit zwei Erfolgen beim TTC Iffezheim III und beim TTV Kappelrodeck zu Neuweier aufschließen. Zwei richtungsweisende Spiele hat auch Bischweier vor der Brust. Die TTG liegt auf dem drittletzten Tabellenplatz und gastiert zuerst beim Schlusslicht TTC Muggensturm, bevor es im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TB Bad Rotenfels II zur Sache geht. (ti)