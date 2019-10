Richtungsweisender Spieltag

Die Frauen der TTF Rastatt haben in derbeim knappen 8:6-Auswärtserfolg in Ettlingen nach vierwöchiger Spielpause eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, um wieder auf Touren zu kommen. Nun folgt für das Team um Spitzenspielerin Elisabeth Bittner ein richtungsweisender Doppelspieltag: Am Samstag kommt der Tabellenzweite 1. TTC Ketsch zum Gastspiel in die Barockstadt (16 Uhr), am Sonntag reisen die TTF zum Auswärtsspiel beim TTC Singen.

Bei der Heimpremiere am Samstag wartet Schwerstarbeit: Mit Marion Ott (5:2) und Melanie Berger (8:1) haben die Gäste ein herausragendes Duo im ersten Paarkreuz. Gespannt darf man auf das zweite Paarkreuz der Nordbadenerinnen sein: Für Susanne Gibs und Jacqueline Hörig könnte es durchaus zu einem Aufeinandertreffen mit den beiden ehemaligen Teamkolleginnen Vanessa Moch und Lea Ehinger kommen. Eine reizvolle Partie für alle Beteiligten, wobei Ketsch (6:2) bereits sein fünftes Spiel bestreitet. Für das zweite Spiel beim TTC Singen erreichte die TTF am vergangenen Spieltag eine Vorwarnung: Im Heimspiel bezwang das Team vom Bodensee Herrlingen mit 8:3. Das Kuriose an der Partie: Singen bewies nach 0:2-Doppelrückstand Nervenstärke und gewann in den Einzelspielen alle sechs Entscheidungssätze, drei davon mit 11:9.

Der TTC Mühlhausen muss am Wochenende in der Badenliga der Männer zweimal gegen Teams aus Mittelbaden ran: Am Samstag kommt es um 19.30 Uhr zur Partie gegen die Spvgg Ottenau, am Sonntag trifft die Mannschaft vom Bodensee um 14 Uhr auf die TTF Rastatt. Die Brisanz der beiden Spiele: Alle drei Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand und benötigen jeden Punkt. "Nach der bitteren 7:9-Niederlage in Ketsch müssen wir unbedingt punkten", gibt Ottenaus Kapitän Kresimir Vranjic die Marschroute vor. In Mühlhausen wird Lukas Mai wieder dabei sein, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde. "Der Spielausgang ist offen", sagt derweil Rastatts Mannschaftsführer Thomas Hillert. Mit einem Sieg könnten sich die TTF ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erarbeiten.

Aus Bezirkssicht steht das Derby zwischen dem TV Weisenbach und dem TTV Gamshurst im Mittelpunkt der Badenliga der Frauen. Mit 6:4 Punkten aus den ersten fünf Spielen haben sich die Murgtälerinnen eine solide Grundlage geschaffen. Zu den zwei gewonnenen Partien kam noch ein Sieg am grünen Tisch. Die 4:8-Heimniederlage gegen den VSV Büchig wurde wegen des Einsatzes von Lisa Postel, für die keine Spielberechtigung vorlag, in einen 8:0-Sieg für Weisenbach geändert. Dies nimmt den Druck für das bevorstehende Derby am Sonntag, in dem man nun befreit aufspielen kann. Monika Vig und Regina Roflik erzielten für Weisenbach jeweils fünf Einzelsiege, Mareike Allgeier führt die Gamshurster Bestenliste mit vier Einzelpunkten vor Natascha Seiler (drei Siege) an. Spielentscheidend wirkt sich auch die Aufstellung der Gäste aus. Fehlt die Nummer zwei Julia Lubitz, so darf mit einem engen Spielausgang gerechnet werden. Gamshurst absolviert einen Doppelspieltag und ist am Samstag gegen den Tabellenzweiten TTG Neckarbischofsheim, egal in welcher Aufstellung, Außenseiter.

Mit dem ersten Saisonsieg will sich der TTV Kappelrodeck aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld verbessern. Gegner ist am Samstagabend das punktlose Schlusslicht TTC Schefflenz-Au. (ti)