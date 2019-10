Doch kein Silberjubiläum

Iffezheim

A Nord: Iffezheim empfängt VFB Iffezheim (red) - Wochenende der Topspiele in der Fußball-Kreisliga A: In der A Nord empfängt Verfolger FV Iffezheim am Sonntag den Spitzenreiter Gaggenau, während der A-Süd- Tabellenführer SV Sasbachwalden am Samstag beim Rangzweiten SV Sinzheim II gefordert ist (Foto: toto).

Baden-Baden

Loffenau krasser Außenseiter Baden-Baden (red) - Nach fünf Niederlagen in Folge hat sich der TSV Loffenau (Foto: Archiv/fuv) in der Landesliga mittlerweile in der Gefahrenzone eingenistet. "Da macht man sich schon seine Gedanken", sagte Spielertrainer Patrick Ebner. Zumal nun Titelanwärter Langenwinkel gastiert.