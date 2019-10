Das Beste kommt zum Schluss

"Es ist immer schön, gegen den Tabellenführer zu spielen. Die Jungs freuen sich, wir spielen im Wörtel, wollen den Zuschauern eine gute Partie liefern. Es werden interessante 90 Minuten", ist sich 08-Trainer Frieböse sicher, der sich über den einen oder anderen weiteren Zuschauer beim Spitzenspiel freuen würde. Verdient hätte es der Rangfünfte allemal, kam er mit bisher vier Punkten doch recht passabel durch den Oktober-Spielplan mit Partien gegen den momentanen Zweiten Kehl, Vierten Pfullendorf und Dritten Denzlingen.

Wenngleich im Breisgau für den SV 08 punktetechnisch mehr möglich gewesen wäre: "Bis zur Roten Karte für den FCD waren wir klar besser, haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert. In Unterzahl hat Denzlingen zur Kompaktheit zurückgefunden, wurde aggressiver. Wir haben dagegen keine Lösungen gefunden, haben mit einem Mann mehr zu wenig Torgefahr ausgestrahlt. Zumindest haben wir nach dem 1:2 Moral gezeigt und noch den Ausgleich erzielt", rekapituliert Frieböse.

Eines jedoch nervt den Übungsleiter im Rückblick auf die drei Spitzenpartien: die für Kuppenheimer Verhältnisse übermäßige Flut von Gegentore (acht). In den sieben Saisonspielen davor rührte die 08-Defensive dagegen reichlich Beton an, musste nur fünf Gentore schlucken, weshalb Frieböse das erste Ziel für das Topspiel ausgibt: "Wir müssen gut stehen. Wir dürfen dem FVL, der über ein schnelles Umschaltspiel verfügt, nicht ins offene Messer laufen."

Während das Team aus dem Dreiländereck in der Vorsaison unter Enzo Minardi einen eher offensiv ausgerichteten Spielstil an den Tag legte, hat sein Nachfolger Erkan Aktas an ein paar Stellschrauben gedreht und der Elf eine eher defensive Denke verordnet - was die bisher acht Gegentore, natürlich Ligabestwert, eindrucksvoll untermauern. "Der FVL legt viel Wert auf die Defensive, agiert mit einer Fünferkette. Wir müssen geduldig bleiben, um die Lücken zu finden. Ich nehme an, dass es ein von Taktik geprägtes Spiel sein wird", wagt Frieböse, der bis auf Samuel Kleber personell aus dem Vollen schöpfen kann, einen Blick in die Glaskugel.

Mit einem munteren Schlagabtausch oder gar Hurra-Fußball ist also morgen nicht unbedingt zu rechnen, dafür aber mit viel Leidenschaft, Einsatz und Willen. Beste Voraussetzungen also, um die imposante Serie im Wörtel (seit 16 Spielen ungeschlagen) am Leben zu halten und die Festung noch ein Stück sicherer zu machen - und vollends in der Spitzengruppe anzukommen.