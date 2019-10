Prinzipiell schlagbar

"Man hat gesehen, dass wir diesen Gegner schlagen können", sagt Alois Schwartz im Rückblick. Viel mehr will der Trainer des KSC dann aber nicht in den Sieg hineininterpretieren. Zum einen fand dieser im DFB-Pokal statt, der ja seine eigenen Gesetze hat. Zum anderen, so Schwartz, sei die Saison damals noch relativ jung gewesen und Hannover mit anderer Aufstellung und anderem Spielsystem angetreten.

So oder so, morgen (13 Uhr) folgt Teil zwei des Duells, wieder im Wildpark, diesmal in der Liga. "Das ist ein neues Spiel", sagt Schwartz, es geht also wieder bei Null los, freilich mit etwas geänderten Vorzeichen. Zwar ist der KSC noch immer Aufsteiger und Hannover Ex-Erstligist, als die großen Favoriten reisen Mirko Slomka und seine Mannschaft diesmal indes nicht an, zumindest wenn man die Tabelle als Maßstab nimmt. Als Zehnter werden die Badener dort mit 13 Punkten nach zehn Spielen geführt, mit einem Zähler weniger und lediglich als Zwölfter die Hannoveraner. "Die haben mit Sicherheit andere Ansprüche", stellt Schwartz fest, eine "Diskrepanz" erkennt er zudem beim Gegner, auch hier hilft der Blick auf die Tabelle weiter: Im Auswärtsranking wird die Slomka-Elf schließlich auf Rang zwei geführt, neun Punkte in fünf Partien hat sie in der Fremde schon ergattert. Bleiben nach Adam Riese und Eva Zwerg noch ganze drei Zähler für die ebenfalls fünf Heimspiele. Rang 18 ergibt das in der Heimtabelle.

Als verzagter Underdog werden die Norddeutschen im Wildpark also nicht antreten, zumal die Mannschaft laut Schwartz ohnehin einen guten Ball spiele und technisch versiert sowie körperlich robust agiere, was alles zusammen in diesen Satz mündet: "Das ist ein harter Brocken."

Den muss der KSC, so hat er es zumindest vor, ohne seine beiden Lukase aus dem Weg räumen. Rechtsaußen Grozurek befindet sich nach überstandener Grippe noch im Aufbau, "Sechser" Fröde fehlt wegen seiner gelb-roten Karte aus Bochum, die Schwartz auch gestern noch "ominös" nannte. Grozurek könnte erneut durch Kyoung-Rok Choi, der in Bochum das 1:2 erzielt hatte, ersetzt werden, Alexander Groiß wäre ein denkbarer Kandidat für die Sechserposition. Allerdings scheint der Trainer auch darüber nachzudenken, Burak Camoglu auf der rechten Seite beginnen zu lassen und Manuel Stiefler auf die "Sechs" zu ziehen.

Als dritte Möglichkeit wäre ein Systemwechsel denkbar vom zuletzt praktizierten 4-1-4-1 zum zu Saisonbeginn bevorzugten 4-4-2. Das Spiel mit zwei Spitzen, sollte Schwartz es gegen Hannover als probates Mittel erachten, hätte den schönen Nebeneffekt, dass Marvin Pourié an der Seite von Philip Hofmann zurück in die Startelf käme. Dass er zuletzt drei Mal nur eingewechselt wurde, wurmt den Drittliga-Torschützenkönig der letzten Saison. Gerade hat er seine Unzufriedenheit auch verbal zum Ausdruck gebracht. Der Trainer hat durchaus Verständnis dafür. "Dass Spieler, die nicht spielen, unzufrieden sind - das soll so sein", hat Schwartz gestern gesagt.