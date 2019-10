Altes Duell in einer neuen Liga Das Derby zwischen den Turnern vom TV Bühl und der TG Hanauerland zählt seit Jahren zu den sportlichen Highlights in Mittelbaden. Die Premiere heute in Rheinbischofsheim besteht nun darin, dass dieses Duell erstmals in der zweiten Bundesliga stattfindet, was die enorme sportliche Entwicklung beider Mannschaften in den vergangenen Jahren unterstreicht. Schon fast traditionell haben am Ende die Turner aus dem Hanauerland die Nase vorn, und auch in diesem Jahr hat es die TG selbst in der Hand, sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten. "Als letztes Jahr Hanauerland bei uns in der Halle die letzten Punkte für die Meisterschaft in der dritten Liga geholt hatte, dachten wir, dass wir bis auf Weiteres ohne dieses Highlight auskommen müssten, denn bis zuletzt hätte es sich in Bühl niemand träumen lassen, dass wir als zweiter Aufsteiger auch in die Top 24 der Republik aufsteigen werden", denkt Abteilungsleiter Ralf Fäßler an den Überraschungscoup aus dem Vorjahr zurück. Im Bühler Lager freut man sich auf das Derby, zumal es der eine oder andere Turner im TVB-Trikot von der eigenen Haustür fast näher nach Rheinbischofsheim hat, als in die Großsporthalle in der Zwetschgenstadt. "Wenn man ganz nüchtern auf die Zahlen schaut, ist Hanauerland eine Ecke besser. Mit dem Last-Minute-Sieg vom Samstag und dem eigenen Publikum im Rücken erwarten wir einen selbstbewussten und stabilen Gastgeber", erläutert Teammanager Jan Lugauer seine Einschätzungen, zumal die Verstärkung durch David Speck als aktuell bestem TG-Turner mit deutschem Pass sich schon als Trumpfkarte erwiesen hatte. Das Bühler Team setzt gewissermaßen auf organisches Wachstum und war bislang sehr stabil, was schon einen Sieg eingebracht hat. "Von Platz fünf bis acht sind alle Teams in der Liga punktgleich. Das ist viel spannender als wir das vorher vermutet hätten", beschreibt Cheftrainer Gerd Lugauer die Situation. Er hofft insbesondere darauf, dass der norwegische Nationalturner Odin Kalvo gesund bleibt und ein wenig seine WM-Form konservieren konnte. Zuletzt hatte die Lugauer-Equipe wieder ohne ausländische Unterstützung antreten müssen, da sich bereits der zweite Gastturner kurzfristig verletzungsbedingt abmelden musste. Der Gastgeber hat dagegen mit einem Sieg die Möglichkeit, den hervorragenden vierten Tabellenplatz zu festigen. "Letzten Samstag hatten wir nach der WM-Pause fünf Stürze über den gesamten Wettkampf", so Trainer Sven Urban. "Daran haben wir diese Woche gearbeitet. Mehr Stabilität wird dringend notwendig sein gegen die konstant turnenden Bühler. Mit den zwei gewonnenen Wettkämpfen im Rücken, ist der Heimwettkampf nochmal ein richtiger Höhepunkt vor voller Kulisse. Wir freuen uns sehr auf das Derby am Samstag." Mit Spannung erwarten die vielen Turnfans aus der Region das Lokalderby. Aufgrund der kurzen Anfahrt werden sicher viele interessierte Zuschauer der Gäste anreisen. Das Einturnen beginnt um 16 Uhr, der Wettkampf startet pünktlich um 17 Uhr. (ott)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kansas City

Biles mit neuem Turn-Element Kansas City (dpa) - Spektakulär und unfassbar, aber nicht unmöglich - die amerikanische Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat die Turn-Welt erneut aus den Angeln gehoben. Der 22 Jahre alte US-Star sorgte bei den US-Meisterschaften für ein Novum und eine beeindruckende Flugshow (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Spektakulär und unfassbar, aber nicht unmöglich - die amerikanische Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat die Turn-Welt erneut aus den Angeln gehoben. Der 22 Jahre alte US-Star sorgte bei den US-Meisterschaften für ein Novum und eine beeindruckende Flugshow (Foto: dpa). » - Mehr Bühl

Bühl wird zum Turn-Mekka Bühl (red) - Am Wochenende wird Bühl zum Turn-Mekka, wenn der TV Bühl die deutschen Seniorenmeisterschaften veranstaltet. 270 Turner aus dem gesamten Bundesgebiet messen sich in verschiedenenen Altersklassen, darunter sechs Starter aus dem hiesigen Turngau (Foto: Ottnad). » Weitersagen (red) - Am Wochenende wird Bühl zum Turn-Mekka, wenn der TV Bühl die deutschen Seniorenmeisterschaften veranstaltet. 270 Turner aus dem gesamten Bundesgebiet messen sich in verschiedenenen Altersklassen, darunter sechs Starter aus dem hiesigen Turngau (Foto: Ottnad). » - Mehr