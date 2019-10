Sehnsucht nach Punkten

Drei richtig dicke Bretter hatten die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zu bohren, drei nicht unerwartete Niederlagen galt es zu registrieren. Immerhin konnte die Mannschaft von Trainer Johan Verstappen gegen Lüneburg, Friedrichshafen und Frankfurt jeweils einen Satzgewinn verbuchen und zeigte jeweils über lange Strecken eine starke Leistung, doch für Verstappen ist trotzdem klar, dass letztlich nur die Punkte zählen. "Klar haben wir recht gut gespielt, am Ende geht es aber immer um Effektivität. Es wird langsam Zeit, dass wir Punkte machen." Damit soll heute im Spiel gegen Königs Wusterhausen begonnen werden. Was Bühl heute schaffen will, erledigte der Gast aus Brandenburg bereits am Mittwoch. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Eltman gelang der wichtige erste Sieg, nachdem die Mannschaft von Trainer Mirko Culic zuvor Meister Berlin und auch dem Vorjahres-Dritten Düren einen Satz abgetrotzt hatte. Dabei gingen die Netzhoppers nicht ohne Sorgen in die neue Spielzeit. Finanziell sind die Brandenburger seit jeher nicht auf Rosen gebettet, doch diesmal scheint sich die Lage sogar noch etwas verschärft zu haben. Nach dem Ausstieg des Namenssponsors stehen aktuell nur elf Spieler im Kader, auf spektakuläre Neuverpflichtungen musste verzichtet werden. Im Gegenzug kann Culic auf einen eingespielten Kader bauen, der den "alten" Bisons Anfang des Jahres einen heißen Kampf lieferte und nur knapp mit 2:3 verlor. Bühl wird also erneut an die Grenzen gehen müssen, wobei Verstappen von seinen Jungs erwartet, dass diesmal konsequent vom ersten bis zum letzten Ballwechsel gearbeitet wird. Klagte er in Frankfurt noch über die mangelnde Effektivität im Angriff und zu viele liegen gelassene Punktchancen, so soll nun wieder vor allem die Eigenfehlerquote reduziert werden. Beginnend bei der Annahme, die mit den druckvollen Aufschlägen der Frankfurter einige Probleme hatte. Unter der häufig nicht optimalen Annahme litt auch das Bühler Angriffsspiel, folglich gab es am Netz 13 direkte Fehler, dazu kamen noch 13 Blockpunkte des Gegners. Aus Sicht des Bühler Trainers war dies entschieden zu viel. Allerdings kann als Entschuldigung herangezogen werden, dass Frankfurt über mit das beste Blockspiel der Liga verfügt. Das Team aus Königs Wusterhausen kann da nicht mithalten, auch wenn man mit dem 2,03 Meter langen Kanadier Uchenna Ofoha, der zuletzt in der 2. Liga bei Mitteldeutschland aktiv war, eine echte Kante hinzubekommen hat. Wichtigste Punktesammler bei den Netzhoppers sind Casey Schouten auf der Diagonalen und Ex-Nationalspieler Dirk Westfall auf der Außenposition. Ob Verstappen gegen die Netzhoppers wieder auf Spielführer Alpar Szabo zurückgreifen kann, der sich in Frankfurt nach dem Aufwärmen mit Knieproblemen abgemeldet hatte, dürfte sich wohl erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Verstappen hatte sich am Mittwoch nach dem Spiel aber optimistisch gezeigt, dass alle seine Spieler an Bord sein dürften. Noch nicht ganz zufrieden ist man mit dem Zuschauerzuspruch, bis gestern konnten lediglich 800 Karten im Vorverkauf abgesetzt werden. (win)