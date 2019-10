Große Erleichterung: Erster Saisonsieg für Bühler Bisons

Am Ende war allen Beteiligten die Erleichterung deutlich anzumerken: Mit einem 3:1 (25:19, 16:25, 25:15, 25:23)-Erfolg gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen schafften die Volleyball Bisons Bühl nicht nur den ersten Sieg der laufenden Saison, dank konzentrierter Leistung vor allem im vierten Satz konnte auch die gesamte Punkteausbeute verbucht werden. "Gegen Lüneburg und Friedrichshafen haben wir sehr gut gespielt, aber leider keinen Punkt geholt, heute blieb die Mannschaft bis zum Schluss ruhig und hat die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt", lobte Bühls Trainer Johann Verstappen seine Mannschaft, die zwar nicht sehr spektakulär, aber sehr effizient und diszipliniert ihre Chancen nutzte. Natürlich blieb Verstappen aber auch nicht verborgen, dass der Sieg gegen einen Gegner gelang, der personell in dieser Saison sehr limitiert ist: "Sie haben keine gleichwertigen Spieler auf der Bank."

Bühl begann vor heimischem Publikum sehr fokussiert, erlaubte sich kaum Fehler und lag früh in Führung, auch wenn der erste Satz bis kurz nach der zweiten Technischen Auszeit sehr umkämpft blieb. Im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt begann Bühl wieder mit Felix Orthmann auf der Außenposition, als Zuspieler in der Startformation erhielt auch im vierten Spiel Stefan Thiel den Vorzug. Die rund 1 050 Zuschauer in der Bühler Großsporthalle sahen denn auch von Anfang an zwei Mannschaften, die versuchten, ihre Eigenfehlerquote gering zu halten und auch im Aufschlag möglichst wenig Risiko zu gehen. Es entwickelte sich somit ein munteres Spiel, bei dem zunächst keine Mannschaft entscheidende Vorteile erkämpfen konnte. Erst als Orthmann mit einem Ass zum zwischenzeitlichen 15:12 vorlegte, bekam Bühl leicht Oberwasser. Zwar kamen die Gäste nochmals bis auf einen Punkt ran, doch Bühl ließ sich Satz eins nicht mehr nehmen.

In der Folge erhöhten die Netzhoppers dann aber das Risiko, vor allem mit dem Aufschlag brachten sie die Bisons immer wieder in Verlegenheit. "Da gelingen dem Gegner vor allem dank Casey Shouten gleich mehrere Aufschlagserien, so etwas kann passieren", nahm Verstappen den "Betriebsunfall" im zweiten Satz betont locker, zumal seine Mannschaft im dritten Satz den Spieß umdrehen konnte. Mit Gregory Petty am Aufschlag wurde ein schnelles 5:0 vorgelegt, das anschließend bis zum Satzgewinn absolut problemlos verwaltet und am Ende immer deutlicher ausgebaut wurde. Damit war der erste Punktgewinn perfekt.

Dass es am Ende dann sogar drei wurden, war auch ein Stück weit dem Gegner zu verdanken. Das Team aus Brandenburg erhöhte im vierten Satz nochmals das Risiko im Aufschlag, überzog dabei aber. Insgesamt zehn Aufschlagfehler leisteten sich die Netzhoppers allein in diesem Satz, was Bühl die Arbeit entscheidend erleichterte. Dass es trotzdem bis ins Satzfinale hinein eng blieb, lag am nicht immer effektiven Angriff der Gastgeber, die in dieser Phase gehemmt wirkten. Am Ende waren es zwei Monsterblocks von Anton Qafarena und Yannick Goralik, die den entscheidenden Vorteil brachten. "Man sieht, dass wir gut arbeiten", freute sich Verstappen am Ende nicht nur über den Sieg, sondern fast noch mehr darüber, dass seine Mannschaft taktisch so diszipliniert auftrat und den eigenen Risikofaktor richtig dosierte. Weiter geht es für Bühl mit dem Pokal-Achtelfinale, die Bisons sind zu Gast beim Zweitligisten Lindow-Gransee.