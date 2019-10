HR gewinnt Kampfspiel

Gaggenau

SV Michelbach Favorit in der B4 Gaggenau (rap) - Am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 in die neue Saison. Zwölf Teams streiten sich um zwei direkte Aufstiegsplätze für die Kreisliga A. Der Dritte spielt in der Relegation gegen den B5-Meister. Als Titelfavorit gilt der SV Michelbach (Foto: toto).

TTC Rauental peilt Rang zwei an Rastatt (red) - In der Tischtennis-Landesliga peilt der TTC Rauental am Wochenende Tabellenplatz zwei an. Die Voraussetzung: Heimsiege gegen TTSF Hohberg II und gegen den TTC Renchen. Auch für den TTC Iffezheim steht in der Verbandsliga ein Doppelspieltag an (Foto: Archiv).

BVR mit Auftakt nach Maß Rastatt (red) - Besser hätte es zum Saisonauftakt kaum laufen können: Mit vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage sind die vier Mannschaften des Badminton-Vereins Rastatt in die neue Spielrunde gestartet. In der Verbandsliga überzeugte Team I auf ganzer Linie (Foto: BVR).