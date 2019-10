Enttäuschung im Derby

Rheinbischofsheim

Turn-Derby in Rheinbischofsheim Rheinbischofsheim (red) - Das Derby zwischen den Turnern vom TV Bühl und der TG Hanauerland zählt zu den sportlichen Highlights in Mittelbaden. Die Premiere am Samstag in Rheinbischofsheim besteht darin, dass dieses Duell erstmals in der zweiten Bundesliga stattfindet (Foto: toto).

Bühl

Rebland-SG empfängt Phönix Bühl (moe) - Der siebte Spieltag in der Handball-Südbadenliga startet mit einem echten Kracher: In der Bühler Großsporthalle empfängt die SG Steinbach/Kappelwindeck den Rivalen Phönix Sinzheim (Foto: toto) zum Derby. In Helmlingen steigt derweil das Kellerduell der Liga.

Gaggenau

Panthers feiern Derbysieg Gaggenau (mabu) - Der TuS Großweier rückt die Verhältnisse in der Handball-Bezirksklasse immer stärker zurecht. Der Landesliga-Absteiger feierte gegen die Rebland-Reserve den dritten Sieg. Im Murgtal-Derby behielt Gaggenau gegen die HSG Murg die Oberhand (Foto: fuv).