Ein Hauch Lewandowski fehlt

Versuch Nummer zwei spielte sich in der 84. Minute ab, als 08-Verteidiger Denis Smuda einen öffnenden Pass auf Lucas Grünbacher spielte, der mit dem Außenrist herrlich in die Gasse zu Götz durchsteckte. Dieser hatte nur noch Lörrach-Brombachs Keeper Dominik Lüchinger vor sich, der pfeilschnelle Wörtelkicker setzte den Ball aus rund zehn Metern am Torwart vorbei - aber auch am Gehäuse, weshalb das von Taktik geprägte Topspiel zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem Spitzenreiter FV Lörrach-Brombach mit einer Nullnummer endete.

"Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Ich bin mit der Leistung meiner Jungs richtig zufrieden. Wir haben versucht, aktiv nach vorne zu spielen. Wir haben gegen den Tabellenführer gespielt, da muss man auch mal mit einem Unentschieden leben können und demütig sein", sagte Kuppenheims Trainer Matthias Frieböse. Sein Gegenüber Erkan Aktas war sichtlich froh, die weite Heimreise ins Dreiländereck nicht mit leeren Händen bestreiten zu müssen: "Wir wollten die Null halten, das ist uns gelungen. Uns hat in den Umschaltmomenten heute die Dynamik gefehlt. Ich bin mit dem Punkt zufrieden."

Von Minute eins an war zu sehen, dass die Gäste vor allem auf die eigene Absicherung aus waren. Mit einer Fünferkette und zwei defensiven Mittelfeldspielern davor, versuchte die Elf, die schnelle Offensive der Kuppenheimer nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Doch bereits nach drei Minuten feuerte 08-Kapitän Faruk Karadogan einen ersten Warnschuss Richtung FVL-Gehäuse ab, der gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte. Auch danach blieben die Knöpflestädter das aktivere Team, hatten mehr Ballbesitz und die gefälligeren Kombinationen - zumindest bis zum gegnerischen Sechszehner. Der Tabellenführer dagegen blieb in der ersten Halbzeit harmlos, hatte keine einzige nennenswerte Möglichkeit zu verzeichnen. Nach dem Götz-Pfostenkracher musste der SV 08 den Ausfall von Herbote verkraften, der mit Knieproblemen das Feld verlassen musste (26.). Dennoch blieben die Wörtelkicker am Drücker, der agile Alwin Tran überlistete mit einem Schlenzer aus 25 Metern beinahe FVL-Keeper Lüchinger (35.). Kurz vor der Pause segelte ein Götz-Kopfball knapp über das Tor.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: Mit viel Kuppenheimer Ballbesitz und defensiven Gästen, wenngleich Torchancen nun Seltenheitswert hatten, da sich der SV 08 zunehmend an der Lörracher Betonabwehr die Zähne ausbiss. Der Tabellenführer legte ab der 60. Minute, wenn auch nur zaghaft, den Vorwärtsgang ein: Einen Leisinger-Kopfball parierte 08-Torwart Fabian Hegele reaktionsschnell (67), ein Schuss von Benedikt Nickel strich knapp am Pfosten vorbei (85.). Auf der Gegenseite lauerten die Hausherren nun auf mehr Räume, die es in Minute 84 gab, als Götz von Grünbacher auf die Reise geschickt wurde. Was fehlte zum Torerfolg, war ein Hauch Lewandowski im Abschluss des Flügelflitzers. Auch in der hektischen Schlussphase, nachdem Gästespieler Hasan Ates die Ampelkarte gesehen hatte (86.), wollte dem SV 08 kein Tor mehr gelingen.

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Radke, Smuda, Borutta, Weißer (77. Bauer) - Weisgerber, Tran - Götz, Karadogan, Herbote (26. Engel) - Grünbacher.

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger - Böhler, Leisinger, Riede, Meier, Kierzek - Ates, Nickel - Briegel (64. Lismann) - Di Palma (56. Gashi), Disanto (61. Aliane).

Schiedsrichter: Stefan Ebe (Friedrichshafen) - Zuschauer: 250 - Gelbe Karten: Weißer, Radke -, Di Palma - Gelb-Rot: Ates (86., FVL, wdh. Foulspiel) - Beste Spieler: Tran / Leisinger.