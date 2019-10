Warten auf den ersten Erfolg

Hügelsheim



Rhinos wollen ersten Sieg Hügelsheim (red) - Ihren ersten Punkt haben die Baden Rhinos in der Eishockey-Regionalliga bereits am Feiertag in Bietigheim eingefahren, am Sonntag soll dann vor heimischer Kulisse der erste Saisonsieg her. Der ESC Hügelsheim empfängt dann die Maddogs Mannheim (Foto: Seiter).