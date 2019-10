Bezirksteams auswärts gefordert

Iffezheim

Warten auf den ersten Erfolg Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga wartet Aufsteiger TTC Iffezheim noch auf seinen ersten Sieg. Am Doppelspieltag unterlag Iffezheim gegen Oberschopfheim und Singen II. In der Landesliga verlor die Reserve der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) gegen Oberharmersbach. » Weitersagen (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga wartet Aufsteiger TTC Iffezheim noch auf seinen ersten Sieg. Am Doppelspieltag unterlag Iffezheim gegen Oberschopfheim und Singen II. In der Landesliga verlor die Reserve der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) gegen Oberharmersbach. » - Mehr

Kuppenheim

Nullnummer im Spitzenspiel Kuppenheim (rap) - Die Verbandsliga-Fußballer des SV 08 Kuppenheim haben sich im Topspiel gegen den Spitzenreiter FV Lörrach-Brombach im Wörtelstadion mit 0:0 getrennt. Dabei vergaben die Hausherren mehrfach die Chance, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Die Verbandsliga-Fußballer des SV 08 Kuppenheim haben sich im Topspiel gegen den Spitzenreiter FV Lörrach-Brombach im Wörtelstadion mit 0:0 getrennt. Dabei vergaben die Hausherren mehrfach die Chance, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden (Foto: fuv). » - Mehr

Gaggenau

SV Michelbach Favorit in der B4 Gaggenau (rap) - Am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 in die neue Saison. Zwölf Teams streiten sich um zwei direkte Aufstiegsplätze für die Kreisliga A. Der Dritte spielt in der Relegation gegen den B5-Meister. Als Titelfavorit gilt der SV Michelbach (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 in die neue Saison. Zwölf Teams streiten sich um zwei direkte Aufstiegsplätze für die Kreisliga A. Der Dritte spielt in der Relegation gegen den B5-Meister. Als Titelfavorit gilt der SV Michelbach (Foto: toto). » - Mehr