Schreckgespenst für Spitzenreiter?

Heute Abend an Halloween sind in der Region wieder allerhand furchteinflößende Kreaturen unterwegs, die von Haus zu Haus ziehen und Angst und Schrecken verbreiten auf ihrer schier unstillbaren Suche nach Süßem. Einen Tag später dann will auch der SV Oberachern zum Schreckgespenst mutieren und dem Oberliga-Spitzenreiter Göppinger SV mächtig Saures mit auf die Heimreise geben - nämlich eine Niederlage.



Nach dem hart erkämpften, aber verdienten 3:2-Sieg beim FC Nöttingen ist der SVO als Tabellenachter mit 20 Punkten wieder zurück in der breiten Spitzengruppe. Der Ligaprimus, der zuletzt eine 0:1-Heimpleite gegen den FV Ravensburg verkraften musste, thront mit 25 Zählern an der Spitze, gefolgt vom FVR mit 23 Punkten. "Auf dieses Spiel freuen wir uns natürlich besonders. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit der momentan besten Mannschaft der Liga zu messen. Die Göppinger sind aktuell zurecht an der Tabellenspitze", sagt SVO-Trainer Mark Lerandy, der seine Schützlinge aber für keineswegs chancenlos hält.

Zuvorderst, weil die Ortenauer seit einigen Wochen einen richtig guten Ball spielen, auch gegen Nöttingen zeigte die Formkurve weiter nach oben. "Wir waren, ähnlich wie im Spiel gegen Freiberg, die überlegene Mannschaft, mit mehr Ballaktionen und einem klaren Chancenplus", analysiert Lerandy. Außerdem geriet der Tabellenführer zuletzt etwas ins Straucheln. Vor einigen Wochen musste der GSV eine überraschende Heimniederlage gegen den SV Linx einstecken, am vergangenen Samstag ging das Topspiel gegen Ravensburg in die Binsen. "Die Ergebnisse und die Leistungen in den letzten Spielen waren nicht mehr ganz so dominant wie in den ersten Spielen der Saison. Wir wissen, dass es ein kompliziertes und zugleich interessantes Spiel geben wird. Trotzdem wollen wir die Partie unbedingt gewinnen und einen weiteren Schritt in Richtung Saisonziel machen", sagt Lerandy, der auf Stephane Tritz, Anthony Decherf und Dominik Fetzner verzichten muss. In den morgigen 90 Minuten will die Lerandy-Truppe dem Spitzenreiter das Fürchten lehren, ihm ordentlich Saures geben - und zwar in Form von vielen Gegentoren.