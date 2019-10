Von Ursache und Wirkung

Denn vor dem 34:22-Kantersieg musste der TVS kleinere Nackenschläge wegstecken. Jonas Schuster - Stütze im rechten Rückraum - musste mit einer Blockade im Rücken passen, Kreisläufer Jannik Geisler war gar nicht erst mitgefahren. Und dann gab es auch noch dieses Loch. Nach einer laut Catak "überragenden ersten Halbzeit" und zeitweiser Zehn-Tore-Führung fielen die Grün-Weißen in Selbiges. Die Folge: Die Union kam auf vier Tore heran, scheiterte zweimal nur knapp beim Versuch, den Rückstand noch weiter zu verkürzen. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass das nicht passieren darf, wenn man in einem Spiel alles im Griff hat", erklärt Catak.

Was der TVS-Trainer aber positiv hervorhebt, ist die Tatsache, dass sich sein Team wieder "selbst aus dem Loch rausgeholt" hat. Natürlich mit etwas personeller Unterstützung von der Bank. Denn Markus Koch sorgte in der entscheidenden Phase für den nötigen Schub und trieb seine Kollegen um den in Neckarsulm gut aufgelegten Kapitän Christian Fritz letztlich zum Kantersieg.

Am Samstag gegen Schwäbisch Gmünd will der TVS "die zwei Punkte zu Hause behalten. Das wäre wichtig für uns", sagt Catak, der auch die Zuschauer nach der katastrophalen ersten Hälfte gegen Söflingen etwas versöhnt sehen will. Leicht wird das allerdings nicht, denn die Gäste haben "beeindruckende Ergebnisse" vorzuweisen, findet Catak. Er denkt dabei weniger an das jüngste Remis gegen Aufsteiger Zizishausen , als vielmehr an das Unentschieden gegen Pforzheim in der Woche davor. "Das ist momentan das Bild in der Liga: jede Woche Wahnsinn!" Das heißt, dass natürlich auch die TVS-Fans hoffen dürfen - auf ein Wahnsinns-Spiel.