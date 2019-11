"Immer ans Limit gehen"

Gaggenau

SV Michelbach Favorit in der B4 Gaggenau (rap) - Am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 in die neue Saison. Zwölf Teams streiten sich um zwei direkte Aufstiegsplätze für die Kreisliga A. Der Dritte spielt in der Relegation gegen den B5-Meister. Als Titelfavorit gilt der SV Michelbach (Foto: toto).

Iffezheim

A Nord: Iffezheim empfängt VFB Iffezheim (red) - Wochenende der Topspiele in der Fußball-Kreisliga A: In der A Nord empfängt Verfolger FV Iffezheim am Sonntag den Spitzenreiter Gaggenau, während der A-Süd- Tabellenführer SV Sasbachwalden am Samstag beim Rangzweiten SV Sinzheim II gefordert ist (Foto: toto).

Würmersheim

Topspiel in Würmersheim Würmersheim (red) - Nach drei Siegen in Folge musste Fußball-Landesligist FV Würmersheim (Foto: toto) zuletzt in Stadelhofen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Am Samstag geht es nun im Topspiel gegen den mit der Maximalausbeute gestarteten Spitzenreiter SC Durbachtal.