Pflichtaufgabe souverän erfüllen

Die Aufgabe sieht vergleichsweise einfach aus für die Volleyball Bisons Bühl, die heute im Achtelfinale des deutschen Volleyball Pokals beim Zweitligisten Lindow-Gransee, rund 60 Kilometer nördlich von Berlin, zu Gast sein werden. Die Brandenburger belegen aktuell nur den siebten Platz in der Tabelle der zweiten Bundesliga-Nord, doch davon dürfte sich vor allem Bühls Trainer Johan Verstappen nicht täuschen lassen.

Lindow-Gransee ist aktueller Vizemeister der zweiten Liga-Nord, 2015 holte man sogar den Meistertitel in der Nordstaffel. Verstappen kennt die Mannschaft und den Verein zudem von zahlreichen Spielen, die er als Trainer des VCO Berlin in und gegen Lindow bestreiten mu sste. Und so weiß er ganz genau, dass in Lindow-Gransee seit Jahren gute und ambitionierte Arbeit geleistet wird. "Wir müssen solche Mannschaften ernst nehmen. Die werden vor voller Hütte spielen und haben gegen uns nichts zu verlieren", warnt er davor, diesen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die Brandenburger setzten sich in der Qualifikation gegen den Drittliga-Tabellenführer Neustrelitz durch, in dessen Kader immerhin drei frühere Erstliga-Volleyballer gelistet sind. Dass es in der Liga bisher nicht so gut klappt, dürfte mit den Problemen in der Vorbereitung zusammenhängen. Im Sommer war der frühere Bühler Mittelblocker Nikola Poluga als neuer Trainer verpflichtet worden, doch nach nur drei Wochen trennten sich nach atmosphärischen Störungen die Wege von Trainer und Verein wieder. Kurzfristig wurde dann mit Peter Schwarz ein neuer Trainer verpflichtet, der "nebenbei" auch den Frauen-Drittligisten Oranienburg trainiert. Schwarz war zuvor Co-Trainer bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen und er dürfte die Bisons somit recht gut kennen.

Zumindest die Trainer wissen somit, was sie vom Gegner zu erwarten haben und sie werden ihre Teams entsprechend einstellen. Verstappen setzt darauf, dass seine Spieler auch in dieser Partie an die Grenzen gehen und die vorgegebene Taktik diszipliniert umsetzen. So wie zuletzt gegen die Netzhoppers, als kleine Umstellungen prompt Erfolg brachten. Und natürlich soll das Spiel auch dazu dienen, Abläufe zu automatisieren und das Selbstbewusstsein zu stärken. Schließlich steht in der kommenden Woche die wichtige Begegnung bei Vorjahresaufsteiger Giesen an.

Ebenfalls im Pokal-Achtelfinale steht Zweitliga-Spitzenreiter SSC Karlsruhe. Nach dem überraschend glatten 3:0-Erfolg beim Ligarivalen und Tabellenzweiten Hammelburg, hat man heute (19 Uhr, Otto-Hahn-Halle) den oben erwähnten Erstligisten Giesen zu Gast.

Giesen sorgte jüngst mit einem Sieg gegen Düren für positive Schlagzeilen, die dann aber postwendend durch die Niederlage gegen Aufsteiger Eltman egalisiert wurden. Den ambitionierten Karlsruhern, in deren Reihen aktuell drei ehemalige Bühler und drei ehemalige Durmersheimer Spieler aktiv sind, ist auch deshalb durchaus eine Überraschung zuzutrauen. In Bühl wird man jedenfalls sehr aufmerksam beobachten, ob Giesen in Karlsruhe erneut Schwächen zeigt.