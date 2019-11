Zu Gast bei der Wundertüte

Baden-Baden

Kantersieg für TVS Baden-Baden Baden-Baden (red) - Es gibt sie also wieder, die Handball-Feste in der Rheintalhalle von Sandweier. Oberligist TVS Baden.Baden hat am Samstag gegen die TSB Schwäbisch Gmünd einen 35:25-Kantersieg gefeiert. Überragender Akteur der Catak-Sieben war Torhüter Thilo Hafner (Foto: Seiter).

TVS Baden-Baden will nachlegen Baden-Baden (moe) - Die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden (Foto: fuv) haben sich nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Kantersieg in Neckarsulm eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den TSB Schwäbisch Gmünd sollen nun weitere zwei Punkte folgen.

HR Rastatt gewinnt Kampfspiel Rastatt (moe) - Die Handballer der HR Rastatt/Niederbühl haben in der Landesliga das Derby gegen die TS Ottersweier mit 32:29 für sich entschieden. In einem Kampfspiel mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten setzten sich die Hausherren in der Schlussphase entscheidend ab (Foto: toto)