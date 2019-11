Handball-Fest in der Rheintalhalle

Baden-Baden

TVS Baden-Baden will nachlegen Baden-Baden (moe) - Die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden (Foto: fuv) haben sich nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Kantersieg in Neckarsulm eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den TSB Schwäbisch Gmünd sollen nun weitere zwei Punkte folgen. » Weitersagen (moe) - Die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden (Foto: fuv) haben sich nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Kantersieg in Neckarsulm eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den TSB Schwäbisch Gmünd sollen nun weitere zwei Punkte folgen. » - Mehr

Iffezheim

Warten auf den ersten Erfolg Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga wartet Aufsteiger TTC Iffezheim noch auf seinen ersten Sieg. Am Doppelspieltag unterlag Iffezheim gegen Oberschopfheim und Singen II. In der Landesliga verlor die Reserve der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) gegen Oberharmersbach. » Weitersagen (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga wartet Aufsteiger TTC Iffezheim noch auf seinen ersten Sieg. Am Doppelspieltag unterlag Iffezheim gegen Oberschopfheim und Singen II. In der Landesliga verlor die Reserve der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) gegen Oberharmersbach. » - Mehr

Muggensturm

(Noch) keine Panik in Helmlingen Muggensturm (red) - Der Saisonstart des TuS Helmlingen in der Handball-Südbadenliga ist nach drei Pleiten in drei Spielen verkorkst. Am Wochenende will die Ludwig-Truppe in Oberhausen punkten. Die SG Mu/Ku peilt derweil gegen Herbolzheim den nächsten Sieg an (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Der Saisonstart des TuS Helmlingen in der Handball-Südbadenliga ist nach drei Pleiten in drei Spielen verkorkst. Am Wochenende will die Ludwig-Truppe in Oberhausen punkten. Die SG Mu/Ku peilt derweil gegen Herbolzheim den nächsten Sieg an (Foto: pr). » - Mehr