Auf Platz drei geschmettert

RTV-Schwimmer im Goldrausch Rastatt (red) - Beim 26. Nachwuchs-Schwimmfest des SV Delphin in Rheinstetten trafen sich jüngst 270 junge Schwimmtalente aus 19 regionalen Vereinen, um gemeinsam in die neue Wettkampfsaison zu starten. Der Rastatter TV fischte 106 Medaillen aus dem Wasser (Foto: RTV).