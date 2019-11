TTV-Pechvogel Marc Küpferle

Der TTV Muckenschopf unterlag bei GW Konstanz nach einem über vier Stunden andauerndem Kräftevergleich mit 6:9. Mit zwei Doppelerfolgen durch Florian Koch/Tim Julian Oelze und Raymond Fullenwarth/Janik Heiland gelang den Gästen aus Muckenschopf ein fast optimaler Einstand. In den Einzeln punkteten Koch und Oelze in beiden Durchgängen und konnten die Partie so bis zum 6:6 offen gestalten. Mehr wollte am Ende trotz vieler enger Satzverluste nicht gelingen. Vor allem Marc Küpferle wurde zur leidtragenden Figur. Im ersten Einzel unterlag er nach 2:1-Satzführung gegen Florian Beez, im zweiten Einzel kassierte er gegen Jan Sturm in den ersten beiden Durchgängen zwei Satzverluste mit 12:14 und 10:12 in den jeweiligen Verlängerungen. Mit 4:8 Punkten rutschte Muckenschopf vorerst auf den Relegationsplatz zurück.

Angeführt von seiner stark aufspielenden Nummer eins Natalie Grünbacher gelang dem TTC Iffezheim in der Frauen-Verbandsliga ein ungefährdeter 8:3-Erfolg beim TTC Willstätt. Nach einem 1:1 in den Doppelspielen - Sandra Fettig/Bettina Seiser gewannen mit 3:1 Sätzen - führte Grünbacher mit ihren Einzelpunkten ihr Team zum klaren Sieg. Willstätt konnte sich zunächst eine 3:2-Führung herausspielen. Nach dem 3:3 von Sophia Merkel erzwangen Grünbacher und Seiser mit zwei Fünfsatzerfolgen die Vorentscheidung. Merkel mit ihrem zweiten Einzelsieg und Fettig, die einen 0:2-Satzrückstand zu ihren Gunsten drehte, lieferten Grünbacher die Steilvorlage zum Gesamtsieg, die sich die Iffezheims Spitzenspielerin nicht mehr nehmen ließ. Mit 6:4 Punkten kletterte Iffezheim auf den dritten Tabellenplatz.

Der TV Bühl errang derweil im Heimspiel gegen den TTC Willstätt mit einem 7:7-Unentschieden den ersten Punktgewinn in der laufenden Saison. Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer TTC Suggental lag lange Zeit eine Überraschung in der Luft, am Ende ging die Partie jedoch knapp mit 6:8 verloren. Zwei Doppelniederlagen verhinderten einen möglichen Punktgewinn des TVB gegen Suggental. Lisa Weitzel mischte in ihrem ersten Verbandsliga-Match ihre Gegnerinnen regelrecht auf und gewann alle drei Einzelspiele. Die Siege von Romy Lorenz (2) und Larissa Zwisler reichten am Ende nicht zu einem Remis. Auch im Heimspiel gegen Willstätt geriet Bühl nach den Doppeln mit 0:2 ins Hintertreffen. Weitzel (2), Katrin Faller, Zwisler und Romy Lorenz konterten erfolgreich und brachten Bühl einen 5:3-Vorteil. Lorenz scheiterte in der Folge gleich zwei Mal im Entscheidungssatz, nach Zwislers Niederlage führte der Gast mit 6:5. Weitzel mit ihrem dritten Sieg und Faller konterten mit ihren Dreisatzerfolgen nochmals zum 7:6. Im abschließenden Einzel musste Zwisler die Überlegenheit ihrer Kontrahentin anerkennen.

Die spielfreie Mannschaft des TB Bad Rotenfels musste am Wochenende in der Landesliga den Platz an der Sonne räumen und dem Bezirksrivalen TTC Rauental überlassen. Mit einem verdienten 9:6-Heimsieg gegen die DJK Oberharmersbach zog der TTC Rauental mit 12:4 Punkten an Rotenfels (11:1) vorbei. Mit zwei Doppelerfolgen kam Rauental besser aus den Startlöchern und konnte im ersten Spielabschnitt durch Oliver Böhm, Yannick Pach, Alexander Opolka und Alexander Immler auf 6:3 davonziehen.

Furios begann der zweite Spielabschnitt: Nach Böhms Fünfsatzsieg gegen Axel Lehmann erhöhte Philipp Vater mit seinem 3:1-Sieg über Simon Lehmann zur klaren 8:3-Führung. Nochmals gelang Oberschopfheim der Anschluss. Pach unterlag Martin Bajer im fünften Satz mit 10:12, Opolka kassierte nach 2:0-Satzführung mit 10:12, 2:11 und 9:11 den sechsten Gegenpunkt. Für die endgültige Entscheidung sorgte Immler mit einem klaren Dreisatzsieg über Isemann. Für die favorisierten Gäste ist der Bezirk Rastatt/Baden-Baden alles andere als ein gutes Pflaster, die erste Saisonniederlage kassierten die Ortenauer bereits beim TB Bad Rotenfels mit 2:9.

Neuer Tabellenführer in der Frauen-Landesliga wurde der TTC Steinach, der mit der vollen Punkteausbeute bei der GTM Rheinünster (8:1) und im zweiten Duell gegen die TTF Rastatt II (8:4) die Spitzenposition der Liga übernahm. Für die ersatzgeschwächte Mannschaft der GTM Rheinmünster holte Spitzenspielerin Manuela Heim mit einem 3:1-Erfolg über Antonia Lehmann den Ehrenpunkt. (ti)