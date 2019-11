Großer Schritt für Baden Rhinos

Einen weiteren großen Schritt machten am Sonntagabend die Baden Rhinos bei ihrem Regionalliga-Gastspiel in Eppelheim. Gegen die Eisbären landeten die Nashörner einen 7:4 Erfolg (0:0, 2:3, 2:4) und rückten dadurch auf Platz zwei vor. Von Beginn an sahen die rund 300 Zuschauer ein tolles Eishockeyspiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Nach Lattenschüssen ging das erste Drittel mit 2:1 an die Gastgeber, doch die zählbaren Tore sparten sich beide Mannschaften bis zum Mittelabschnitt auf.

Das erste Powerplay nutzte Roman Gottschalk für die Eisbären, nachdem er vom früheren Hügesheimer Tim Brenner glänzend bedient wurde (25.). Nur eine Minute später meldeten sich auch die Rhinos auf dem Scoreboard an. Daniel Steinke rettete vor dem eigenen Tor in höchster Not, leitete selbst den Konter ein und überbrückte per Doppelpass mit Martin Vachal die Mittelzone, um trocken auszugleichen. Allerdings hielt die Freude nicht lange: Wieder verging nur eine Minute, ehe Marcus Semlow sträflich alleine gelassen wurde und einen Abpraller über den Schoner von Constantin Haas zum 2:1 ins Netz beförderte. Die Rhinos drückten auf den erneuten Ausgleich, die Eisbären setzten ihrerseits immer wieder gefährliche Konter. Maxim Engel war es schließlich für die Rhinos, der in der 35. Minute zuerst von Graham Brulotte toll bedient wurde und aus dem Hinterhalt egalisierte, ehe er 90 Sekunden später bei einem Spieler mehr auf dem Eis über die rechte Außenbahn ins Drittel stürmte und die Lücke am kurzen Pfosten erkannte.

Mit der Führung starteten die Rhinos in den Schlussabschnitt, Björn Groß reagierte nach zwei Minuten am schnellsten und drückte einen Rebound über die Linie. Kurz nachdem Vachal die Riesenchance auf den fünfter Treffer vergeben hatte, vollendete Marco Haas für die Eisbären zum Anschluss (45.). Spätestens jetzt wurde aus einem tollen Spiel eine mitreißende Partie, die in Hochgeschwindigkeit hin und her wogte. Nach einem Bandencheck von Michael Kick an Tim Brenner, der benommen am Boden liegen blieb, hatten die Hausherren die große Chance auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder am aufmerksamen Goalie Constantin Haas.

In der 52. Minute folgte der schönste Treffer des Abends. Der Tscheche Vachal spielte sich durch die Eisbären-Abwehr und verlud Torhüter Marcel Kappes unnachahmlich zum 5:3. Als wiederum 90 Sekunden später Lars White in Überzahl mit einem Schlagschuss den Puck in den Winkel zimmerte, war die Vorentscheidung gefallen. Mirco Majewski machte eine Minute vor dem Ende mit dem 7:3 alles klar, ehe Lucas Sawicki Sekunden vor dem Ende nochmal Ergebniskosmetik betrieb. (ndm)