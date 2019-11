Auf der Jagd nach Sieg Nummer 24

Bühl

Erster Punkt für TV Bühl Bühl (ti) - Tischtennis-Verbandsligist TV Bühl errang im Heimspiel gegen den TTC Willstätt mit einem 7:7 den ersten Punktgewinn in der laufenden Saison. Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer Suggental lag lange eine Überraschung in der Luft, am Ende ging die Partie mit 6:8 verloren (Foto: toto).

Oberachern

SV Oberachern prüft Ligaprimus Oberachern (rap) - Festspiel am Feiertag: Am Freitag empfängt der Fußball-Oberligist SV Oberachern den Spitzenreiter Göppinger SV am Waldsee. Nach dem 3:2-Sieg in Nöttingen will die Lerandy-Truppe auch gegen den GSV punkten, um weiter in der Spitzengruppe zu bleiben (Foto: Seiter).

Weisenbach

TV Weisenbach peilt Punkt an Weisenbach (ti) - Die Frauen des TV Weisenbach sind in der Tischtennis-Badenliga auswärts gefordert. Zumindest eine Punkteteilung peilt der TVW um Tanja Rath (Foto: fuv) im Gastspiel beim TTV Weinheim-West II an. Gamshurst muss derweil in Schefflenz ran.