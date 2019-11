In Lauerstellung

Iffezheim

Iffezheim empfängt TV Bühl Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer finden wegen den in Bühlertal stattfindenden Bezirksmeisterschaften keine Spiele statt, bei den Frauen kommt es derweil am kommenden Montag zum Bezirksderby: Der TTC Iffezheim empfängt den TV Bühl (Foto: toto).

Bühl

Volleyball: TVB II hat es eilig Bühl (red) - Diesmal hatten sie es tatsächlich eilig. Beim 3:0 (25:17, 25:11, 25:14)-Heimsieg gegen eine völlig überforderte TG Tuttlingen ließen die Volleyballer des TV Bühl II in der Oberliga dem Gegner kaum Zeit zum Atmen. Kappelrodeck kam zu einem Überraschungserfolg (Foto: dpa).

Bühl

Erster Punkt für TV Bühl Bühl (ti) - Tischtennis-Verbandsligist TV Bühl errang im Heimspiel gegen den TTC Willstätt mit einem 7:7 den ersten Punktgewinn in der laufenden Saison. Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer Suggental lag lange eine Überraschung in der Luft, am Ende ging die Partie mit 6:8 verloren (Foto: toto).