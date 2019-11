Favoriten-Quartett kämpft um Titel

Morgen sind die Jugendspieler im Einsatz: Das Turnier beginnt um 9 Uhr mit den Einzel- und Doppelwettbewerben der Jungen U 11 und U 15. Bei den Jugenddisziplinen wird in Dreier- oder Vierergruppen gespielt, anschließend geht es in die K.o.-Runde. Die Doppelspiele werden alle im einfachen K.o.-System gespielt. Am Sonntag spielen acht Frauen den Titel der B-Kategorie aus, im Männerbereich sind zwölf Teilnehmer für die Männer A, 19 für die Männer B, 13 für die Männer C, 21 für die Männer D, zehn für die Männer E und sieben für die Männer F gemeldet. Ab 9.30 Uhr beginnen die Männer B, C, E und F mit den Einzelspielen, ab 14 Uhr beginnt für die Männer A, C und für die Frauen B das Turnier.

Favoriten im Männer-A-Wettbewerb sind unter anderem der Verbandsligaspieler Samuel Amann vom TTC Iffezheim, aus der Landesliga Oliver Böhm, Philipp Vater (beide TTC Rauental) und Viktor Marijic (TB Bad Rotenfels).

Bei den Frauen B zählen Andrea und Riccarda Papia (beide Rastatter TTC) zu den Titelanwärterinnen. Bei den Jungen U 18 dürften Samuel Amann (TTC Iffezheim) und Simon Weiler (Spvgg Ottenau) den Turniersieg unter sich ausmachen. Bei den Jungen U 15 und U 13 dürfte unter den favorisierten Spielern die bessere Tagesform die Entscheidungen bringen. Favorit bei den Jungen U 11 ist Daniel Gibs (TTF Rastatt). Bei den Mädchen sind Frauke Herm (Rastatter TTC) bei der U 18, Nina Rath (TV Weisenbach) und Angelina Credo (TTF Rastatt) bei der U 15 topgesetzt. (ti)