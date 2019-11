Duell guter Kumpels

Mit dem Kollegentrio hat er einst jahrelang viele Schlachten geschlagen beim VfB Bühl, aktuell kicken die guten alten Bekannten beim FV Ottersweier. Und Stern gastiert genau dort am Sonntag mit dem SVS. Der ehrgeizige Stern kann aber garantieren, dass auf dem Platz kein Friede-Freude-Eierkuchen herrschen wird. "Auf dem Rasen kenne ich keine Freunde", sagt er bestimmt. Er kennt natürlich seine Kumpels genau, speziell Ex-Verbandsliga-Torjäger Coratella. "Ich erwarte ihn schon irgendwann auf dem Platz, aber die Kollegen und ich werden auf ihn aufpassen", plagen ihn keine Alpträume.

Ottersweier, das sich in den Vorjahren klassentiefer satt gesiegt hat, kämpft nach Aufstiegen in Folge erstmals um den Klassenerhalt. Sinzheim wiederum hat nicht die finanziellen und damit auch personellen Möglichkeiten, um im vorderen Tabellendrittel auftauchen zu können. Drei Punkte trennen die Beiden im Kampf um den Klassenerhalt.

Aktuell Rang 13 wäre für den Aufsteiger gerade so über dem Strich, und das wäre unter dem Strich die Rettung für Coratellas Schützlinge. Beide Spielertrainer sind zweifellos die charismatischen Vorzeigefiguren ihrer Teams. Stern hält die Abwehr zusammen und sichert zudem mit seiner sehr guten Freistoßtechnik den ein oder anderen Punkt. Coratella ist mit 38 Jahren einiges älter, weiß an guten Tagen aber immer noch genau, wo das Tor steht. "Sinzheim ist nicht so stark wie in der vergangenen Saison, mit Marcel haben sie sich aber zuletzt wieder stabilisiert. Wir dürfen das Derby nicht verlieren, sonst sind die erst mal weg von uns", weiß er um den größeren Druck.

Er verleugnet auch nicht die Schwächen seines Teams: "Wenn wir in Rückstand geraten, tun wir uns generell schwer. Wir sollten also möglichst in Führung gehen." Gerade über die Heim-Festung muss die Rettung gelingen, da auswärts wenig zu holen ist. Coratella: "Wir waren auch in Würmersheim nicht schlechter, schießen zwölf Mal aufs Tor, treffen aber nur per Elfmeter."

Doch gegen kollektiv starke Gegner wie der um einiges höher einzuschätzende Mitaufsteiger Oberwolfach, Schutterwald oder Durbachtal wurden dem FVO auch zu Hause die Grenzen deutlich aufgezeigt. Sinzheim ist gerade auswärts unberechenbar: Sieg in Langenwinkel, aber klare Niederlage zuletzt in Oberwolfach. Wie auch immer: Die vier Kumpels werden nach den 90 Minuten viel zu diskutieren haben.