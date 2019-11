Ende der Remis-Serie erwünscht

Auch und gerade deshalb wäre am Montagabend (20.30 Uhr) zum Abschluss des 13. Spieltages im Unterhaus des deutschen Fußballs ein Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue für die Wildparkprofis unheimlich wichtig. Die vom früheren KSC-Spieler Dirk Schuster (1991-1997) trainierten Gäste waren jedoch nach zwölf Spielen Tabellenvierter und gelten als "nicht einfach zu bespielen", wie Oliver Kreuzer sagt. Die Sachsen "haben so eine Galligkeit". Sie könnten dem Gegner immer wieder wehtun, was nicht primär körperlich gemeint ist, sondern "auf verschiedene Art und Weise".

Der 29-jährige Dimitrij Nazarov, der von 2013 bis 2016 am Adenauerring unter Vertrag stand, "hat immer einen auf der Pfanne", sagt Alois Schwartz. Jan Hochscheidt (32) ist ein ausgebuffter, unermüdlicher Rackerer, und Pascal Testroet (29) immer für ein Tor gut. Und die Qualitäten von Linksverteidiger Dennis Kempe (33) sind in Karlsruhe, wo er 2011 bis 2017 spielte, zur Genüge bekannt.

"Wir wollen die Gäste aber nicht besser reden, als sie sind", sagt Oliver Kreuzer und fordert von seinen Profis: "Wir müssen unsere Leistung abrufen, unser Spiel durchziehen und hinten weniger Fehler machen." Dann sehe er "gute Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen".

Apropos Abwehrarbeit. "Da müssen wir besser werden", räumt auch Cheftrainer Alois Schwartz ein. 23 Gegentreffer "sind zu viel". Nur die drei Letzten in der Tabelle - Schlusslicht Dresden (24) sowie Wehen Wiesbaden und Bochum (beide 25) - haben mehr kassiert. "Das, was wir defensiv bei unserem 1:0-Pokalerfolg in Darmstadt gezeigt haben", ist für den KSC-Coach ein Maßstab, "das müssen wir auch in den Punktspielen auf den Platz bringen."

Personell steht diesem Vorhaben nichts im Weg. Bis auf Marco Djuricin, der sich im Training einen Innenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hat, und Dirk Carlson, dessen Abstellungspflicht zur luxemburgischen Nationalmannschaft schon am Montag beginnt, kann Schwartz aus dem Vollen schöpfen.

Abzuwarten bleibt, in welcher Grundordnung er seine Schützlinge auflaufen lässt. Denn diesbezüglich ist der KSC flexibler geworden und war in den vergangenen Wochen schwer auszurechnen. In Darmstadt konnte man von einer Tannenbaumform sprechen: 4-3-2-1.