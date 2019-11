Wird der SV Au am Rhein zum Stolperstein?

Zu einem Duell Aufsteiger gegen Absteiger kommt es beim FC Frankonia Rastatt, der den VfR Bischweier empfängt. "Wegen einer Klatsche lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen", beschreibt Trainer Eric Danhamer die Situation bei den Gastgebern nach der 1:10-Niederlage in Obertsrot. "Wir sind bisher voll im Soll." Gegen Bischweier sieht es auch personell wieder besser aus, als am vergangenen Sonntag. "Vier Spieler kommen zurück", sagt Danhamer. Seine Mannschaft ist jedoch die zweitschwächste Heimelf der Liga - und der VfR auswärts noch ungeschlagen.

Das Spitzenspiel der Kreisliga A, Staffel Süd bestreiten an diesem Wochenende Weitenung (Vierter/22 Punkte) und Sasbachwalden (Zweiter/26). "Mit einem Unentschieden wären wir nicht zufrieden", sagt Nikolai Wunsch aus dem Trainer-Trio der Gastgeber. "Unser Ziel ist ein Sieg. Wir wollen uns oben festbeißen." Mit "voller Kapelle" kann der SVW aber auch morgen nicht auflaufen: Kapitän Markus Frietsch ist noch verletzt. Sinzheim II ist noch ungeschlagen (zehn Siege, zwei Remis). Die beiden Punktverluste handelte sich der Tabellenführer (32 Punkte) aber zuhause ein. Und Haueneberstein "kann" auswärts (ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage). Schafft es der Aufsteiger auch beim Ligaprimus in die Punkte?

Schon am dritten Spieltag kann man in der Kreisliga B, Staffel 4 beim Aufeinandertreffen von Neuweier (Dritter/vier Punkte) und Stollhofen/Söllingen (Vierter/drei) von einem Topspiel sprechen. Einerseits wegen der aktuellen Platzierungen der Kontrahenten. Andererseits, weil der FCN als Erster und die SG als Zweiter der B 3 in die B 4 eingezogen sind. Das heißt: Beide Mannschaften haben schon einmal gegeneinander gespielt. Am 1. September hat Neuweier 3:1 in Söllingen gewonnen. Neuweier war in der B 3 die beste Heimelf der Liga (vier Siege, ein Unentschieden) und ist deshalb im zweiten Spiel gegen die SG zumindest leicht zu favorisieren. Würmersheim II (11:1 Tore) und Scherzheim (7:0) sind als einzige Teams mit je sechs Punkten in die B 4 gestartet und haben morgen Heimrecht. Neusatz hat zweimal verloren und gilt in Würmersheim als krasser Außenseiter. Scherzheims Gast hingegen, der OSV Rastatt, hat zweimal unentschieden gespielt, ist also noch ungeschlagen.

In der Kreisliga B, Staffel 5 gab es am ersten Spieltag nur Gewinner und Verlierer - kein einziges Unentschieden. Drei der vier Auftaktsieger sind morgen auswärts gefordert. Der vierte - Bühlertal II - ist spielfrei. Baden-Baden, der erste Spitzenreiter, ist bei der zweiten Mannschaft des Landesligisten Loffenau zu Gast. Der TSV II war am vergangenen Sonntag spielfrei und ist in der B 5 noch ein unbeschriebenes Blatt. Ottersweier II (2:5-Verlierer in Wintersdorf) und Altschweier (4:3-Sieger gegen Niederbühl/Donau) standen sich schon in der B 3 gegenüber. Ob sich der SVA für die damalige 1:2-Niederlage revanchieren kann? Auch Niederbühl/Donau und Waldprechtsweier haben 2019/20 schon gegeneinander gespielt - in der B 2 und beim SVW - und zwar 2:2. In die neue Liga sind beide Mannschaften mit Niederlagen gestartet.